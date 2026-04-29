Citroën Ami Rip Curl: la nuova edizione limitata urbana ispirata al surf

Citroën svela la Ami Rip Curl, una nuova edizione limitata che celebra la partnership con il celebre brand australiano di abbigliamento surf Rip Curl, offrendo una combinazione unica di stile, libertà e mobilità urbana sostenibile.

La Citroën Ami Rip Curl si distingue per la sua forte identità visiva, con una carrozzeria nera, adesivi colorati stile surfista e dettagli esclusivi. Ispirandosi all'estetica del surfwear, questa versione vuole essere un simbolo di libertà e spirito avventuroso anche in città. Disponibile nelle varianti Sunrise (giallo) e Sunset (viola), la microcar mostra grafiche a onda e il logo Rip Curl su portiere, finestrini e cruscotto. Una spoiler posteriore e cerchi bianchi da 14 pollici completano il look.

L'amicizia tra Citroën e Rip Curl si rinnova con questo modello. Il rapporto tra i due brand parte dal 2016 e questa nuova Ami porta per la seconda volta il nome Rip Curl dopo il concept Ami Buggy presentato nel 2025. L'edizione limitata rappresenta una sintesi tra la dinamicità del surf e la libertà di movimento urbana, con un'attenzione particolare a sostenibilità ambientale ed accessibilità.

Tra le novità tecniche, Ami Rip Curl offre ora un display digitale da 5,7 pollici, collocato dietro il volante, a colori e con grafica migliorata. L'abitacolo si arricchisce di accessori personalizzati in base alla versione: gialli per Sunrise e grigi per Sunset, tra cui vani portaoggetti, tappetini, reti portaoggetti e un gancio per borse. Ai clienti viene offerta anche la possibilità di acquistare una borraccia Citroën x Rip Curl da 710 mL e una Barrel Bag nello stesso stile della vettura.

Grazie alla sua anima 100% elettrica, la vettura rappresenta una soluzione alternativa per la micromobilità urbana: ha autonomia fino a 75 km e può essere guidata dai 14 anni (dove consentito). La semplicità di utilizzo, il prezzo contenuto e il design personalizzabile la rendono una scelta ideale per i giovani e chi vuole distinguersi anche spostandosi in città.

Sono previsti solo 1.600 esemplari in Europa, di cui 800 Sunrise e 800 Sunset. Le prenotazioni sono aperte dal 29 aprile al prezzo di partenza di 9.290 euro. L'Ami Rip Curl sarà protagonista in importanti eventi dedicati al surf, come il Rip Curl Nations Trophy in Germania e il tour europeo del Rip Curl Gromsearch, sottolineando la stretta connessione tra mobilità urbana e cultura surf.

Questa collaborazione tra Citroën e Rip Curl vuole offrire un prodotto esclusivo, giovane e sostenibile, pensato per chi cerca stile, avventura e rispetto per l'ambiente, ridefinendo il concetto di mobilità individuale e urbana in chiave moderna e originale.