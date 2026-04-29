BMW F 450 GS: la nuova adventure che ridefinisce il segmento tra tecnologia, leggerezza e spirito GS

BMW Motorrad alza il sipario su un modello destinato a ridefinire il segmento delle adventure di media cilindrata: la BMW F 450 GS. Pensata per la patente A2 e sviluppata attorno al limite dei 48 CV, questa proposta rappresenta una sintesi moderna dello spirito GS, con l’obiettivo di coniugare accessibilità, prestazioni e versatilità in un unico progetto.

Presentata inizialmente come concept durante EICMA, la versione di serie mantiene intatta la promessa di una moto capace di adattarsi a ogni contesto. Uso quotidiano, turismo a medio raggio e off-road leggero convivono in un pacchetto tecnico equilibrato, dove il peso contenuto e l’ergonomia tipica della famiglia GS giocano un ruolo chiave nel garantire facilità di guida e sicurezza fin dai primi chilometri.

Il cuore del progetto è un motore bicilindrico in linea completamente nuovo, progettato per offrire fluidità ed efficienza senza rinunciare al carattere. Con una potenza di 48 CV a 8.750 giri/min e una coppia di 43 Nm, il propulsore si distingue anche per soluzioni tecniche raffinate come l’albero motore con perni sfalsati di 135 gradi e un singolo albero di bilanciamento. Il risultato è un’erogazione brillante ma controllabile, ideale sia su asfalto sia in fuoristrada. Interessante anche il dato sui consumi, pari a 3,8 litri ogni 100 km, che consente un’autonomia superiore ai 350 km grazie al serbatoio da 14 litri.

Uno degli elementi più innovativi è la Easy Ride Clutch (ERC), evoluzione della frizione centrifuga che elimina la necessità di utilizzare la leva nelle situazioni più comuni, dalle partenze ai cambi marcia. Questa tecnologia, abbinata allo Shift Assistant Pro, porta il comfort di guida a un livello superiore, soprattutto nel traffico urbano e nei passaggi più tecnici in off-road, mantenendo comunque la possibilità di intervento manuale.

Dal punto di vista ciclistico, la F 450 GS introduce un telaio a traliccio in acciaio completamente inedito, progettato per offrire rigidità e precisione senza penalizzare il peso. Le sospensioni KYB, con forcella rovesciata all’anteriore e monoammortizzatore progressivo al posteriore, garantiscono un comportamento dinamico efficace in ogni condizione. L’impianto frenante Brembo, supportato dall’ABS Pro e dai sistemi elettronici come DTC e DBC, completa un pacchetto orientato alla massima sicurezza.

Grande attenzione anche all’elettronica e alla connettività. Il display TFT da 6,5 pollici offre un’interfaccia completa e intuitiva, con informazioni dettagliate sulla dinamica di guida e integrazione con smartphone per navigazione, chiamate e musica. Le modalità di guida Rain, Road ed Enduro, con l’aggiunta della Enduro Pro nelle versioni superiori, permettono di adattare la moto a qualsiasi scenario.

Il design richiama in modo evidente il linguaggio stilistico GS, con dettagli iconici come il faro full LED con firma luminosa a X e una linea snella che enfatizza l’indole dinamica del modello. L’offerta si articola in quattro allestimenti, dalla versione base fino alla più completa Trophy, confermando la volontà di BMW Motorrad di coprire un pubblico ampio e trasversale.

Con un peso di soli 178 kg in ordine di marcia e un rapporto peso/potenza di riferimento per la categoria, la nuova BMW F 450 GS si posiziona come uno dei modelli più interessanti nel panorama A2, intercettando anche il trend del downsizing che vede sempre più motociclisti orientarsi verso mezzi più leggeri e versatili. Una moto pensata per chi cerca libertà, controllo e divertimento senza compromessi, in perfetto stile GS.