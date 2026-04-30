Audi RS 5 debutta come hot lap car al Gran Premio di Formula 1 di Miami

Audi RS 5 entra in scena come hot lap car al GP di Miami, offrendo esperienze uniche a bordo di piloti professionisti e segnando la svolta plug-in di Audi.

Audi accelera sulla scena internazionale e sceglie uno dei palcoscenici più spettacolari del motorsport per segnare un passaggio chiave nella propria evoluzione tecnologica. In occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami, la nuova Audi RS 5 debutta ufficialmente come vettura del programma hot lap, portando in pista una visione inedita della sportività firmata Audi Sport.

Il debutto della RS 5 a Miami non è casuale. La Casa dei quattro anelli rafforza così il proprio legame con la Formula 1, sfruttando la crescente popolarità della competizione negli Stati Uniti per raccontare un’idea di performance sempre più orientata all’elettrificazione. La nuova RS 5 rappresenta infatti una svolta storica: è la prima plug-in high performance mai realizzata da Audi Sport, un modello che coniuga potenza estrema e innovazione tecnica.

Sotto il cofano pulsa un sistema ibrido di nuova generazione composto dal V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV e da un motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic a otto rapporti. Il risultato è una potenza complessiva di 639 CV e 825 Nm di coppia, numeri che rendono la RS 5 perfetta per il programma F1 Pirelli Hot Laps, dove gli ospiti possono vivere l’emozione di un giro veloce accanto a piloti professionisti.

A rendere ancora più sofisticata la dinamica di guida è una novità assoluta per un modello di serie: il torque vectoring elettromeccanico, denominato Dynamic Torque Control. Questo sistema distribuisce la coppia tra le ruote posteriori in modo indipendente e in tempi rapidissimi, garantendo maggiore agilità, precisione in curva e una drastica riduzione del sottosterzo, oltre a una gestione del sovrasterzo più progressiva e controllata.

Il debutto in pista vede protagonisti due nomi di primo piano del motorsport: Dindo Capello e Markus Winkelhock. Entrambi portano in dote un palmarès di altissimo livello, con Capello vincitore plurimo della 12 Ore di Sebring e Winkelhock trionfatore alla 24 Ore del Nürburgring. Al volante della RS 5, i due piloti accompagneranno gli ospiti lungo il circuito cittadino di Miami, offrendo un’esperienza immersiva e adrenalinica.

La scelta di Miami assume anche un significato strategico. Gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati più importanti per Audi, e la crescita esponenziale dell’interesse verso la Formula 1 offre un’opportunità unica per consolidare la presenza del brand. In questo contesto, il debutto della RS 5 si inserisce in una più ampia offensiva di prodotto che include il rinnovamento della gamma SUV, con modelli chiave come Audi Q9 e la nuova generazione di Audi Q7.

Parallelamente, Audi punta anche su iniziative esperienziali per coinvolgere il pubblico, come l’installazione interattiva nel Wynwood Art District di Miami, a testimonianza di una strategia che unisce tecnologia, design e cultura urbana. Un approccio che riflette la volontà di rafforzare l’identità emozionale del marchio in un mercato in forte espansione.

Il successo della Formula 1 negli Stati Uniti è ormai evidente, con eventi sold out e ascolti televisivi in costante crescita. Audi si inserisce in questo scenario con una proposta che unisce heritage sportivo e innovazione, preparando il terreno per il proprio ingresso ufficiale nel campionato.