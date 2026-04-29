Suzuki GSX-8T e GSX-8TT premiate con il prestigioso Red Dot Design Award 2026

Suzuki celebra un importante successo internazionale: i modelli GSX-8T e GSX-8TT hanno conquistato il Red Dot Design Award - Product Design 2026, uno dei riconoscimenti più ambiti e prestigiosi nel mondo del design.

Il Red Dot Design Award, istituito nel 1955, esamina ogni anno migliaia di prodotti provenienti da settori diversi, tra cui arredamento, automotive, elettronica e dispositivi medicali. La valutazione si basa su nove criteri chiave, tra cui innovazione, funzionalità, ergonomia, durabilità, sostenibilità ambientale e impatto emozionale.

La giuria internazionale ha scelto le nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT per la loro capacità di reinterpretare elementi visivi classici in chiave moderna e strutturata. Il design si distingue per l'armoniosa fusione tra richiami retrò e soluzioni contemporanee, espressa attraverso linee senza tempo, dettagli ispirati alle iconiche Suzuki del passato e una perfetta integrazione delle tecnologie più avanzate. L'alta qualità progettuale e stilistica è stata riconosciuta come elemento centrale nella decisione della giuria.

Con questa vittoria, Suzuki ribadisce il proprio impegno nell'unire tradizione, innovazione e design di livello, offrendo motociclette che si distinguono non solo per le prestazioni, ma anche per il valore estetico ed emozionale. Un riconoscimento che sottolinea quanto sia importante, oggi più che mai, offrire prodotti che siano il risultato di una perfetta sintesi tra storia e progresso.