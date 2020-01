Hoops lancia il nuovo modello Carrè Full Pavè

Hoops illumina San Valentino con il nuovissimo modello Carrè Full Pavè in Limited Edition!

Debutta in occasione della festa degli innamorati il nuovissimo modello Carrè Full Pavè di Hoops, un segnatempo sofisticato, elegante e di assoluto impatto, frutto di quell’irriverenza tipica del brand meneghino capace di rendere accessibile anche l’eccesso.

Disponibile in 3 “nobili” varianti colore di metallo: oro giallo, oro rosa ed argento, Carrè Full Pavè presenta una cassa quadrata small size che sembra rievocare l’ormai celebre strofa “diamonds are girl’s best friend” grazie alla luce emanata dal full pavè di strass, un vero e proprio “groupage” di migliori amici perfetti per illuminare ogni outfit.

Avvolto in un bracciale maglia milanese con chiusura calamitata, l’eleganza del nuovo modello HOOPS si adatta a qualsiasi misura ed a qualsiasi gusto quando è il tempo di “stupire a tutte le ore” è un “credo” cui non si può rinunciare.

