Hyundai protagonista alla 40ª Wizz Air Venicemarathon: energia e innovazione in corsa

Hyundai conferma il suo ruolo di protagonista alla 40ª edizione della Wizz Air Venicemarathon, in programma il 25 ottobre 2026, dove sarà Official Automotive Partner della manifestazione sportiva. L'evento, già sold out con 23.000 iscritti sulle distanze di 42K, 21K e 10K, trasformerà Venezia in un palcoscenico di sport, innovazione e partecipazione, attraversando i luoghi più iconici della città, tra cui Piazza San Marco.



L'impegno di Hyundai si manifesta con il supporto di una flotta di auto 100% elettriche e un fitto calendario di attività pensate per runner e visitatori, offrendo momenti di coinvolgimento, condivisione e tecnologia sia lungo il percorso sia all'interno dell'Expo Village nel Parco San Giuliano di Mestre. Al centro della partnership, viene valorizzata la comune visione di determinazione, centralità delle persone e costante spinta verso il progresso.



Fulcro delle iniziative è il progetto paneuropeo Run to Progress, che celebra ciò che lega la corsa all'innovazione tecnologica. Durante la gara, due Hyundai INSTER Cross 100% elettriche scandiranno il ritmo come timekeeper ufficiali, mostrando un concetto di mobilità dinamico e agile.



All'Expo Village, nei giorni precedenti la maratona, i partecipanti potranno immergersi in un'esperienza interattiva e tutta da vivere: dalla pedana baropodometrica per l'analisi dell'appoggio del piede sotto supervisione clinica, al Wall of Purpose che raccoglierà le motivazioni dei runner, fino al Car Wrap Hyundai dove una IONIQ 5 N diventerà tela per messaggi di supporto e obiettivi di gara.



Lungo il percorso, l'arco Hyundai, integrato con lo Hyundai Boost Button, garantirà una carica extra di energia grazie alla musica nei momenti più impegnativi della corsa. Al traguardo, i runner potranno celebrare il proprio successo con selfie e messaggi allo Specchio Kudos, mentre il LED Wall You Left Your Mark mostrerà risultati e ricorderà a ogni atleta il segno lasciato lungo il percorso.



All'interno dell'Expo Village i visitatori avranno l'opportunità di scoprire da vicino IONIQ 5 N, il primo modello elettrico ad alte prestazioni Hyundai, e la nuova IONIQ 3 N Line Launch Edition. Queste auto rappresentano la spinta innovativa del brand verso una mobilità sempre più sostenibile, dinamica e attenta al benessere delle persone.



L'energia, la passione e l'innovazione Hyundai accompagneranno runner e visitatori in un'esperienza sportiva che guarda al futuro, rafforzando il legame tra mobilità sostenibile e valori dello sport.