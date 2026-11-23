Samsung porta Galaxy Watch9 e Watch Ultra2 alla Powerade Milano Half Marathon con il Victory Selfie di Galaxy Z Fold8 e il Galaxy Running Club.

Samsung ha portato i propri dispositivi indossabili sul percorso della Powerade Milano Half Marathon, con Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2 come protagonisti della giornata.

In veste di partner ufficiale dell'appuntamento sportivo del 23 novembre 2026, l'azienda ha affiancato i corridori dalla vigilia fino al traguardo. I partecipanti hanno potuto indossare i due smartwatch anche durante la competizione e rilevare in diretta la distanza percorsa, l'andatura, il battito cardiaco e il rendimento generale. Al termine della corsa, i dati raccolti hanno permesso di analizzare la propria prestazione e di capire come la tecnologia possa sostenere ogni fase dell'allenamento.

I due orologi sono presentati come compagni ideali per chi corre, pensati per adattarsi a ogni livello di atleta. Tra le funzioni figurano strumenti per il fitness, un coaching su misura, il monitoraggio dello stato di salute e indicazioni utili a migliorare costanza e risultati.

Sul fronte della community, il Samsung Galaxy Running Club ha animato l'Expo Village, dove i visitatori hanno potuto conoscere le attività del gruppo e iscriversi agli appuntamenti settimanali. Una rappresentanza del club ha inoltre preso parte sia alla gara sui 10 km sia alla mezza maratona da 21 km.

Uno dei momenti più simbolici è stato il Victory Selfie realizzato con Galaxy Z Fold8. All'arrivo, i vincitori hanno potuto scattarsi un autoritratto con il pieghevole dell'azienda per immortalare il successo. L'iniziativa riprende un gesto già diventato popolare durante le celebrazioni dei podi olimpici, dopo le edizioni di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026, e porta nel mondo del running un'esperienza legata allo sport d'élite.

Anche il resto del percorso è stato presidiato dal marchio. Nell'Expo Village una photo opportunity realizzata con Galaxy S26 Ultra ha permesso ai visitatori di immortalare la propria visita e condividerla online. Lungo il tracciato è stato allestito un cheering point dedicato al Galaxy Running Club, pensato per incitare i runner nel tratto conclusivo, mentre all'arrivo era presente il cronometro ufficiale che ha registrato il tempo di ciascun concorrente.

Con questa presenza, Samsung rafforza il proprio legame con il running e nel 2027 intende proseguire su questa strada, puntando su strumenti per l'allenamento, iniziative di community e momenti di condivisione.