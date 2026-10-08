KINTO porta la mobilità sostenibile nella Città del Vaticano con Toyota e Lexus

KINTO e il Governatorato Vaticano collaborano per una flotta ecologica con veicoli Toyota e Lexus a basse emissioni, sostenendo la Conversione Ecologica 2030.

KINTO, Mobility Company del Gruppo Toyota, rafforza il proprio impegno per la mobilità sostenibile all'interno della Città del Vaticano grazie all'ampliamento della fornitura di auto e veicoli commerciali per i dipendenti dello Stato Pontificio. Questo contributo rappresenta un passo concreto nel piano di Conversione Ecologica 2030, volto a ridurre significativamente l'impronta carbonica attraverso la progressiva sostituzione della flotta circolante entro la fine del decennio.

L'accordo siglato tra KINTO e il Governatorato della Città del Vaticano prevede la messa a disposizione dell'intera gamma Toyota e Lexus, compresi veicoli commerciali 100% elettrici, con formule di noleggio a medio e lungo termine. I dipendenti potranno così scegliere vetture innovative ed ecosostenibili, incentivando soluzioni di mobilità volte alla riduzione delle emissioni e contribuendo direttamente agli obiettivi ambientali dello Stato.

Entrambi i progetti, destinati sia all'ammodernamento della flotta istituzionale che ai dipendenti, sono in linea con la strategia del Governatorato, ispirata dai principi dell'Enciclica Laudato Sì e dell'Esortazione Apostolica Laudate Deum, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni concrete per la tutela ambientale. KINTO supporta questa visione offrendo un ventaglio completo di proposte multi-tecnologiche, che spaziano dai modelli Full Hybrid capaci di viaggiare per almeno il 50% del tempo in modalità elettrica urbana senza necessità di ricarica, fino ai Plug-in Hybrid e ai 100% elettrici con autonomie estese e ricarica rapida, disponibili anche per uso commerciale.

Alla cerimonia di consegna delle prime vetture, svoltasi in Vaticano il 30 settembre, erano presenti i Segretari Generali dello Stato della Città del Vaticano e il Direttore Generale di KINTO Italia Vincent Van Acker. Siamo onorati di poter mettere al servizio della Città del Vaticano una flotta di modelli che vanno ben oltre una semplice scelta di mobilità. Siamo certi che l'approccio multi-tecnologico del Gruppo Toyota insieme alle soluzioni di mobilità flessibili di KINTO sia il modo più efficace ed accessibile per gestire la transizione tecnologica nella mobilità di questi anni.



