La House of MINI apre le porte a Milano per il 65° compleanno dell’icona britannica

La House of BMW in Via Montenapoleone 12 si trasformerà in House of MINI per celebrare insieme ai MINI friends 65 anni di successi. Da ieri avenerdì 27 settembre, gli amanti del marchio potranno immergersi nell’atmosfera festosa dedicata all’iconica MINI.

Durante questo periodo, la location milanese sarà decorata e allestita per ricreare l’energia e lo spirito unico che caratterizzano la MINI. Un’opportunità esclusiva per i fan di vivere un’esperienza unica e celebrare un compleanno così significativo per uno dei marchi automobilistici più amati al mondo.

La House of MINI offrirà la possibilità ai visitatori di scoprire la storia e l’evoluzione di MINI attraverso una serie di installazioni interattive, esposizioni e attività speciali. Si tratta di un’occasione speciale per immergersi nell’universo MINI e apprezzarne appieno il design innovativo e l’eleganza britannica che da sempre la contraddistinguono.

Inoltre, durante questo periodo, saranno organizzati eventi esclusivi e incontri dedicati ai MINI friends, per celebrare insieme questo importante anniversario. Un’opportunità unica per condividere la passione per MINI e vivere momenti indimenticabili all’insegna della creatività e dell’originalità.