La Nuova Lancia Ypsilon conquista la Città Eterna

Dopo il caloroso benvenuto ricevuto a Torino e Milano, lo scorso weekend il suggestivo roadshow della Nuova Lancia Ypsilon ha toccato la città di Roma, dove il passato dialoga costantemente con il presente, creando un contesto unico proiettato nel futuro. Il tutto reso ancora più suggestivo in questi giorni dal fermento che circonda l’imminente Giubileo 2025, il secondo con Papa Francesco dopo quello straordinario del 2016, per quale si stima il coinvolgimento di oltre 32 milioni di pellegrini provenienti dai quattro angoli della Terra.

L’elegante flotta – composta da dieci esemplari, in configurazione ibrida ed elettrica – ha attraversato alcuni dei luoghi più iconici dell’Urbe: dal Circo Massimo al Colosseo, da Piazza di Spagna alla Fontana di Trevi, fino a Piazza Navona. Inoltre, giungendo in cima del Gianicolo e dell’Aventino, dal luminoso e ampio abitacolo della Nuova Ypsilon si sono ammirate alcune delle più belle viste sulla città. Allo stesso modo, l’eccezionale dinamica di guida ha esaltato il percorso sulle strade acciottolate di Trastevere, un quartiere dall’atmosfera unica, sotto lo sguardo ammirato dei residenti e dei turisti.

Il tour è proseguito poi tra gli altri famosi colli romani, posti sulla riva destra del Tevere e collocati intorno al Foro, il cuore politico dell’antica Roma. Così, tra salite dolci e suggestivi scorci, le dieci vetture hanno messo in risalto le doti impareggiabili di maneggevolezza, efficienza e prestazioni del nuovo modello, una vettura elegante che emerge nel contesto urbano per semplicità di guida e agilità, ma anche molto divertente fra le curve della collina.

Immancabile il passaggio nel quartiere Prati, noto per i suoi eleganti edifici e per la sua atmosfera signorile. La stessa raffinatezza si percepisce all’interno della Nuova Ypsilon, che offre un autentico “salotto di casa” tipico delle dimore italiane, sempre eleganti ed armoniose. Ecco perché viaggiare a bordo del nuovo modello significa entrare in una nuova dimensione del benessere e del comfort in auto. Tra l’altro, è la prima vettura di produzione Stellantis dotata del sistema S.A.L.A., l’interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un’esperienza di guida confortevole e coerente con la tecnologia senza sforzi Lancia.

Il roadshow ha toccato anche l’EUR, con la sua architettura monumentale e i suoi ampi spazi verdi, che rappresentano la perfetta fusione tra innovazione e tradizione, storia e sostenibilità. Le stesse peculiarità della Nuova Ypsilon, che si pone al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale. In particolare, la versione ibrida è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 L da 100 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri, abbinato al cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e sistemi di manovra a basso consumi. Tutto ciò assicura massima efficienza e affidabilità, oltre che un’esperienza di guida molto fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica.

La prossima settimana la quarta tappa del roadshow toccherà l’affascinante Napoli, dove l’energia vibrante della città partenopea incontrerà l’eleganza e l’innovazione del nuovo modello, celebrando insieme la passione italiana per il design e la mobilità sostenibile.