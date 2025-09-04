LADY GAGA: disponibili il nuovo singolo “The Dead Dance” e il videoclip diretto da TIM BURTON

Lady Gaga, popstar internazionale e icona della musica pop, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “The Dead Dance”, corredato da un videoclip ufficiale diretto dal celebre regista Tim Burton. Questa collaborazione segna un momento significativo nella carriera dell’artista, offrendo ai fan un’esperienza visiva e musicale unica. Il video è stato girato all’Isola delle Bambole in Messico, un luogo affascinante che amplifica l’atmosfera gotica e onirica delle immagini, con transizioni dal bianco e nero al colore. I costumi, firmati da Colleen Atwood, e le coreografie di Parris Goebel e Corey Baker, arricchiscono ulteriormente l’esperienza visiva del singolo.

Lady Gaga è anche protagonista nella serie “Mercoledì” su Netflix, nel ruolo enigmatico di Rosaline Rotwood, sincronizzando l’uscita del singolo con la seconda parte della stagione. La cantante ha spiegato che l’ispirazione per “The Dead Dance” proviene da una rottura amorosa, raccontando: “l’ispirazione per ‘The Dead Dance’ è stata una rottura, e il brano parla di come ci sentiamo a volte quando una relazione finisce, di come la fine di una relazione possa uccidere la nostra capacità di provare speranza nell’amore. Il brano ha un ritmo davvero cool e funky. Ed è allora che la canzone non parla più solo della relazione, ma anche del divertirsi con gli amici dopo aver vissuto un’esperienza difficile e straordinaria.”

Il singolo si integra perfettamente nell’album “MAYHEM”, il settimo in studio di Gaga, già in cima alle classifiche globali e un successo di vendite e critica. L’album include anche “Kill for Love” e “Can’t Stop the High”, originariamente disponibili solo in versione fisica. Gaga continua a stupire con le sue performance dal vivo, avendo recentemente segnato un record storico con un concerto a Copacabana, seguito da oltre 2 milioni e mezzo di fan.

La popstar è attualmente impegnata nel suo tour mondiale “The MAYHEM Ball”, che ha riscosso sold out ovunque e riceve recensioni entusiastiche da critici e fan. Il tour farà tappa in Italia a Milano il 19 e 20 ottobre, offrendo uno spettacolo che mixa brani iconici della sua carriera a quelli più recenti. Con una regia e una scenografia all’avanguardia, Lady Gaga continua a spingere i confini dello spettacolo musicale e a consolidare il suo ruolo dominante nel panorama musicale attuale.