LADY GAGA: ecco la versione live del singolo “Disease (The Antidote Live)”

Lady Gaga, la cantautrice premiata con un Oscar e 13 GRAMMY Awards, ha appena rilasciato la versione “live” del suo singolo “Disease (The Antidote Live)”. Il video, girato ai Woodshed Studios a Malibu, è ora disponibile su piattaforme digitali e su YouTube. Questo brano fa parte del suo nuovo album in studio, il settimo della sua carriera, in uscita a febbraio 2025.

Il singolo, scritto da Gaga insieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky e prodotto dalla stessa Gaga e da Andrew Watt, presenta sonorità oscure che mescolano elettronica e venature rock, mentre Lady Gaga canta un amore incondizionato.

La popstar non smette di sorprendere, mantenendo il successo con il singolo “Die with a Smile” in collaborazione con Bruno Mars, che ha ricevuto due nomination ai prossimi Grammy Awards come “Canzone dell’anno” e “Miglior duetto Pop”.Il singolo ha superato il miliardo di stream totali ed è rimasto per più tempo al primo posto della classifica Spotify a livello globale quest’anno.

“Lady Gaga è tornata ad essere Lady Gaga”, ha commentato Rolling Stone Italia, mentre The Standard descrive la canzone come una maledizione positiva che rimarrà nei cuori dei suoi ascoltatori. The Guardian sottolinea il ritorno in piena forma della cantautrice, mentre Harper’s Bazaar si chiede se ‘Disease’ possa essere considerata la sorella maggiore e più matura di ‘Bad Romance’.

La carriera di Lady Gaga è costellata di successi: dal suo album di debutto “The Fame”, che detiene il record di permanenza al primo posto della classifica Billboard Dance/Electronic, fino alla collaborazione con Ariana Grande in “Rain On Me” che ha segnato il più grande debutto su Spotify del 2020.

Con la pubblicazione di “Disease (The Antidote Live)”, Lady Gaga si conferma come una delle figure più influenti e innovative nel panorama della musica internazionale, continuando a sorprendere il suo pubblico con la sua creatività e il suo talento senza limiti.