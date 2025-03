Lancia al fianco di Cassina per la Milano Design Week 2025

L’eccellenza italiana torna protagonista alla Milano Design Week 2025, in programma dal 7 al 13 aprile, grazie alla rinnovata collaborazione tra Lancia e Cassina. Dopo il successo della Nuova Ypsilon Edizione Cassina, i due marchi simbolo del Made in Italy rafforzano il loro legame con un progetto che celebra il design, l’innovazione e la sostenibilità.

L’incontro tra Lancia e Cassina nasce dalla condivisione di valori fondamentali: italianità, ricerca, innovazione e attenzione all’ambiente. Questa sintesi perfetta ha dato vita alla Nuova Ypsilon Edizione Cassina, un’auto che rappresenta un autentico manifesto del comfort e dell’eleganza italiana. Il risultato è una vettura sofisticata, progettata con materiali pregiati e soluzioni stilistiche all’avanguardia, capaci di trasportare la filosofia del design d’interni nel mondo dell’automotive.

Durante la Milano Design Week 2025, Lancia metterà a disposizione di Cassina un esclusivo servizio di courtesy car, composto da tre esemplari della Nuova Ypsilon Edizione Cassina. Le vetture accompagneranno ospiti e personalità tra il Cassina Store Milano e il Teatro Lirico Giorgio Gaber, sede del progetto Staging Modernity, dedicato ai 60 anni della Collezione Le Corbusier®, Pierre Jeanneret® e Charlotte Perriand® editata da Cassina.

L’esclusiva Nuova Ypsilon Edizione Cassina si distingue per dettagli di altissima qualità. All’esterno, la vettura sfoggia la raffinata livrea Blu Lancia, mentre gli interni sono progettati per offrire un ambiente accogliente e ricercato. Tra le caratteristiche più innovative spiccano il tavolino multifunzionale firmato Cassina, un elemento distintivo che unisce design e funzionalità. I sedili in velluto Blu Lancia sono riscaldabili e massaggianti, realizzati con una trama a cannelloni che esalta il comfort. I materiali sono sostenibili, tra cui il velluto riciclato, reinterpretazione dello storico “panno Lancia”.

La Nuova Ypsilon Edizione Cassina si impone come best-in-class nel segmento B hatchback premium, grazie alle sue motorizzazioni 100% elettriche o ibride, che garantiscono efficienza e sostenibilità. La versione top di gamma è l’unica della sua categoria a offrire Guida Autonoma di livello 2 di serie, insieme a un’ampia gamma di tecnologie avanzate. Il sistema di infotainment S.A.L.A. rappresenta un’interfaccia intelligente che offre un’esperienza di guida fluida e intuitiva. Il display da 10.25” è tra i migliori della categoria, mentre i sistemi avanzati di parcheggio e illuminazione esterna sono pensati per garantire sicurezza e praticità.

La collaborazione tra Lancia e Cassina va oltre la creazione della Nuova Ypsilon Edizione Cassina. Le Casa Lancia, le nuove concessionarie del brand, sono state ripensate per offrire ai clienti un’esperienza immersiva e coinvolgente. Qui, gli arredi raffinati firmati Cassina, l’uso di materiali pregiati e un’illuminazione naturale contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e sofisticata, trasformando gli showroom in vere e proprie boutique dell’automotive.