Lancia: il Trionfo nel Mondo del Rally

Lancia, marchio sinonimo di eleganza e prestigio, si conferma ancora una volta come protagonista nel mondo del rally. Con una storia gloriosa alle spalle, il brand italiano si distingue per le sue leggendarie vetture che hanno segnato epoche e conquistato numerosi titoli.

Lancia alla Mostra “Rally Legends – From Dust to Glory”

La mostra temporanea “Rally Legends – From Dust to Glory” presso l’Autoworld Museum di Bruxelles celebra la storia del Campionato Mondiale Rally, mettendo in luce due modelli iconici di Lancia: la Stratos Gr.4 Alitalia del 1974 e la Delta HF Integrale Gruppo A del 1992. Queste vetture hanno contribuito in modo significativo alle vittorie della casa automobilistica nel mondo dei rally.

Il Ritorno di Lancia nei Rally

La Lancia Ypsilon Rally4 HF segna il ritorno del marchio italiano nel panorama dei rally. Dotata di un motore potente da 212 cavalli e caratteristiche da vera vettura da corsa, la Ypsilon Rally4 HF è pronta a sfidare le competizioni nel Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), offrendo agli appassionati emozioni uniche e prestazioni all’altezza delle aspettative.

Internazionalizzazione del Marchio

Lancia ha ripreso a muoversi con decisione nella regione Belgio-Lussemburgo, aprendo nuovi showroom e punti di assistenza per garantire un servizio di qualità ai propri clienti. Grazie al processo di internazionalizzazione del marchio, Lancia si prepara a conquistare nuovi mercati europei, mantenendo salda la propria identità e rispettando gli standard di qualità e sostenibilità richiesti dal settore automobilistico.

Lancia: Un Marchio in Costante Evoluzione

Con un focus sempre maggiore sull’innovazione, il design senza tempo e la responsabilità sociale, Lancia sta attualmente vivendo una fase di rinascita. Il piano strategico decennale del marchio punta a coniugare tradizione e modernità, offrendo veicoli che coniugano eleganza, prestazioni e sostenibilità.