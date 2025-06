Mazda apre a Firenze l’Expo nazionale delle “Eccellenze Italiane”

Firenze diventa la cornice perfetta per l’Expo delle “Eccellenze Italiane”, un evento che celebra l’arte e la maestria artigianale, valorizzando il profondo legame tra la cultura italiana e giapponese. Inaugurata oggi, 11giugno , questa mostra prende vita grazie alla collaborazione tra Mazda e Inghirami Company, con il patrocinio dell’Associazione Marchi Storici d’Italia.

L’Expo, ospitato nella storica Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, è aperto al pubblico dal 12 al 24 giugno 2025. Espone oltre cinquanta manufatti realizzati da artigiani che incarnano i valori del “Made in Italy”, riflettendo l’essenza del Crafted in Japan che guida la filosofia costruttiva di Mazda. “Siamo orgogliosi di celebrare la connessione tra la maestria artigianale italiana e le nostre vetture”, ha dichiarato Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia.

Mazda, casa automobilistica giapponese, con modelli come la Mazda CX-60 e CX-80, rappresenta un perfetto connubio tra innovazione e tradizione. Questi modelli, esposti all’evento, riflettono la maestria degli artigiani Takumi, celebri per la loro precisione e dedizione. Le versioni Takumi di queste auto presentano dettagli unici come le cuciture Musubu, simbolo dell’armonia tra funzionalità ed estetica.

Tommaso Inghirami, Direttore di Inghirami Company, ha sottolineato l’importanza culturale di questa collaborazione: “Non si tratta solo di unire due aziende, ma di far dialogare due culture che condividono valori fondamentali come la maestria artigianale e la ricerca della perfezione.” Tra le opere esposte, spicca una camicia firmata Inghirami, trasformata in una tela unica dall’artista Roberto Lanari, che ha reinterpretato il logo Mazda attraverso l’arte pittorica toscana.

La mostra rappresenta un vero e proprio ponte tra tradizione e innovazione, una celebrazione dell’ingegno e della passione di due culture apparentemente distanti ma profondamente affini. Rocco Orefice, Direttore Generale dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, ha dichiarato: “Questo progetto racconta la storia e l’identità delle nostre imprese storiche in modo vivo e contemporaneo.”

L’iniziativa conferma l’impegno di Mazda nella promozione dell’eccellenza artigianale, offrendo ai visitatori un’esperienza multisensoriale che unisce estetica e funzionalità. L’architetto e artista della carta Caterina Crepax commenta il suo coinvolgimento: “L’esperienza con Mazda mi ha consentito di trovare affinità sorprendenti tra tecnica motoristica e arte, basate su attenzione al dettaglio e visione ispiratrice.”

L’Expo delle “Eccellenze Italiane” non è solo una mostra ma un viaggio tra passato e futuro, tra Firenze e Hiroshima, tra Made in Italy e Crafted in Japan.