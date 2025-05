Nissan lancia “NISMO Electric Racer Tokyo”: un omaggio alla cultura arcade giapponese

Il Nissan Formula E Team ha presentato “NISMO Electric Racer Tokyo”, un videogioco dal sapore retrò, creato in collaborazione con l’illustratore giapponese Kentaro Yoshida. Questo lancio coincide con il doppio appuntamento del Campionato del Mondo FIA di Formula E che si terrà a Tokyo il 17 e 18 maggio 2025.

Il gioco è caratterizzato da un’estetica visiva a 8 bit, che ricorda i classici arcade degli anni ’90, e catapulta i giocatori tra le strade elettrificate di Tokyo, omaggiando la cultura videoludica iconica della città. Attraverso un paesaggio urbano stilizzato con il Monte Fuji e alberi di ciliegio in fiore, i giocatori possono guidare un’auto Nissan Formula E simulando l’emozione di una corsa a 322 km/h.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Siamo molto emozionati nel tornare a gareggiare nell’E-Prix di Tokyo. Questa gara non è solo un momento importante per noi come squadra, ma anche un’occasione per celebrare le nostre radici giapponesi. Abbiamo realizzato ‘NISMO Electric Racer Tokyo’ per rappresentare l’energia che mettiamo in gara e celebrare la straordinaria cultura videoludica giapponese. Finora, abbiamo avuto una stagione positiva e siamo pronti a dare tutto a Tokyo per regalare emozioni sia in pista che fuori.”

Oliver Rowland e Norman Nato, piloti del Nissan Formula E Team, si preparano a sfidare i fan, offrendo la possibilità di confrontarsi con i professionisti e condividere i propri punteggi online. Durante l’E-Prix, lo stile unico di Yoshida farà il suo debutto anche in pista con una livrea speciale che reinterpreta il design attuale del team ispirandosi al tema “Sakura”. Il design esclusivo sarà svelato durante un evento il 14 maggio presso il quartier generale Nissan a Yokohama.

Nissan gareggia in Formula E con l’obiettivo di portare l’emozione dei veicoli elettrici al grande pubblico, nel quadro della sua visione di raggiungere la neutralità dal carbonio entro il 2050. La partecipazione alla Formula E permette a Nissan di trasferire conoscenze e tecnologie dalla pista alla strada, migliorando i veicoli elettrici per i clienti. La dedizione del costruttore giapponese è testimoniata anche dal loro impegno a lungo termine nel Campionato mondiale ABB FIA di Formula E, esteso almeno fino al 2030.