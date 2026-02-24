Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Published

North Sails torna a reinterpretare il proprio legame con l’oceano attraverso la nuova collezione Spring/Summer 2026 North Tech, un progetto che coniuga performance, design contemporaneo e materiali riciclati per accompagnare chi vive la città senza rinunciare alla libertà del mare.

Nata dall’incontro tra estetica urbana e spirito sportivo, la collezione North Tech è pensata per chi desidera capi versatili, funzionali e sostenibili. Ispirata a Barcellona, dove la città incontra il Mediterraneo, la linea offre soluzioni perfette per ogni momento della giornata: dal lavoro alle avventure del weekend. Giacche, gilet, pantaloni e camicie definiscono un guardaroba tecnico, urbano e genderless.

Tra i protagonisti spicca la Edge Tech Sailor Jacket, che rilegge l’iconica Sailor Jacket in chiave contemporanea ed eco-consapevole. Realizzata in tessuto a tre strati riciclato ad alte prestazioni, è impermeabile, antivento e traspirante, garantendo protezione in ogni condizione meteo.

Un altro must è il Ventolite Vest, dal design essenziale e dinamico. In maglia riciclata 4-way stretch, assicura libertà di movimento e comfort, riducendo l’impatto ambientale. L’inconfondibile stampa riflettente North Sails sul retro favorisce la visibilità anche nelle ore serali.

Per chi preferisce soluzioni compatte e leggere, la Packable Jacket è la risposta ideale: una giacca a vento con cappuccio, realizzata in nylon micro-ripstop riciclato, facilmente ripiegabile nella propria tasca. Pensata per chi vive la città in movimento, unisce praticità e sostenibilità.

Chi cerca il perfetto equilibrio tra eleganza urbana e prestazioni troverà nell’Hybrid Vest il proprio alleato per la mezza stagione. Il mix di micro-ripstop e inserti laterali in interlock offre un comfort superiore, mentre la trapuntatura laser crea linee fluide che si muovono con il corpo. Prezzo: €190,00.

Completano la proposta i capi della collezione 24/7 – Ogni giorno, ovunque, progettati per accompagnare chi li indossa in ogni momento, dal tragitto mattutino fino al tempo libero. La filosofia è chiara: comfort e funzionalità quotidiana senza rinunciare allo stile e con una profonda attenzione alla sostenibilità.

Con la SS26 North Tech, il brand riafferma la propria missione: portare lo spirito dell’oceano in città, unendo performance, comfort e rispetto per l’ambiente in un unico gesto di stile.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

Senza categoria

ADRIANA: “PRESA BENE” fuori il 20 marzo

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Motori

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

Moda

OKKIA CLUB: la nuova collezione di occhiali dal design audace e contemporaneo

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo

Giochi

Nintendo presenta una nuova ondata di titoli indie per Switch e Switch 2

Spettacolo

“Equalizzate”: il nuovo podcast RaiPlay Sound che restituisce voce alle pioniere del suono

Motori

Donne alla guida dell’innovazione Opel: Maike Seeber e Bilyana Stern ispirano il “made in Germany”

Spettacolo

Santamarea: i nuovi protagonisti di Up Next Italia di Apple Music

Motori

Volvo Car UX: l’aggiornamento OTA rivoluziona l’esperienza di guida per milioni di utenti

Spettacolo

Jason Derulo torna in Italia: unica data a Bologna per “The Last Dance World Tour”

Società

A “Realpolitik”: crisi in Medio Oriente e le ripercussioni politiche ed economiche per l’Europa e l’Italia

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Spettacolo

Ringo Starr annuncia “Long Long Road”: nuovo album con T Bone Burnett in uscita nel 2026

Motori

Renault svela la nuova showcar Bridger Concept e accelera la sua strategia globale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

OKKIA CLUB: la nuova collezione di occhiali dal design audace e contemporaneo

Un’esplosione di stile, colore e innovazione prende forma con OKKIA CLUB, la nuova linea di occhiali da sole firmata OKKIA. La collezione si distingue...

4 ore ago

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Caberg amplia la gamma del DRIFT EVO II Carbon con due nuove configurazioni cromatiche pensate per rafforzarne il posizionamento nel segmento sport-touring di alta...

1 giorno ago

Moda

ASICS presenta la nuova collezione NAGINO: libertà di movimento e stile in campo

ASICS annuncia il lancio della collezione NAGINO, una linea di abbigliamento, calzature e accessori da tennis ideata per offrire alle tenniste una libertà di...

1 giorno ago

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Vans e PALACE tornano a collaborare e lo fanno con un modello destinato a far parlare la scena skate. Le nuove Vans Low 2...

24 Febbraio 2026