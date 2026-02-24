North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

North Sails torna a reinterpretare il proprio legame con l’oceano attraverso la nuova collezione Spring/Summer 2026 North Tech, un progetto che coniuga performance, design contemporaneo e materiali riciclati per accompagnare chi vive la città senza rinunciare alla libertà del mare.

Nata dall’incontro tra estetica urbana e spirito sportivo, la collezione North Tech è pensata per chi desidera capi versatili, funzionali e sostenibili. Ispirata a Barcellona, dove la città incontra il Mediterraneo, la linea offre soluzioni perfette per ogni momento della giornata: dal lavoro alle avventure del weekend. Giacche, gilet, pantaloni e camicie definiscono un guardaroba tecnico, urbano e genderless.

Tra i protagonisti spicca la Edge Tech Sailor Jacket, che rilegge l’iconica Sailor Jacket in chiave contemporanea ed eco-consapevole. Realizzata in tessuto a tre strati riciclato ad alte prestazioni, è impermeabile, antivento e traspirante, garantendo protezione in ogni condizione meteo.

Un altro must è il Ventolite Vest, dal design essenziale e dinamico. In maglia riciclata 4-way stretch, assicura libertà di movimento e comfort, riducendo l’impatto ambientale. L’inconfondibile stampa riflettente North Sails sul retro favorisce la visibilità anche nelle ore serali.

Per chi preferisce soluzioni compatte e leggere, la Packable Jacket è la risposta ideale: una giacca a vento con cappuccio, realizzata in nylon micro-ripstop riciclato, facilmente ripiegabile nella propria tasca. Pensata per chi vive la città in movimento, unisce praticità e sostenibilità.

Chi cerca il perfetto equilibrio tra eleganza urbana e prestazioni troverà nell’Hybrid Vest il proprio alleato per la mezza stagione. Il mix di micro-ripstop e inserti laterali in interlock offre un comfort superiore, mentre la trapuntatura laser crea linee fluide che si muovono con il corpo. Prezzo: €190,00.

Completano la proposta i capi della collezione 24/7 – Ogni giorno, ovunque, progettati per accompagnare chi li indossa in ogni momento, dal tragitto mattutino fino al tempo libero. La filosofia è chiara: comfort e funzionalità quotidiana senza rinunciare allo stile e con una profonda attenzione alla sostenibilità.

Con la SS26 North Tech, il brand riafferma la propria missione: portare lo spirito dell’oceano in città, unendo performance, comfort e rispetto per l’ambiente in un unico gesto di stile.