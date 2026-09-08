Nuova BMW Serie 3: motori tradizionali, design inedito e guida sempre più sportiva

La nuova BMW Serie 3 debutta nel 2026 con motori mild hybrid, design Neue Klasse e tecnologia evoluta. M350 xDrive con sei cilindri e funzione Drift.

BMW svela la nuova generazione della Serie 3, che punta tutto su versatilità e piacere di guida, proponendo sia versioni a combustione interna sia un modello completamente elettrico. La nuova famiglia si distingue per il suo approccio a sistemi di propulsione aperti e una progettazione che unisce sportività, comfort e tecnologie d'avanguardia.

Accanto alla BMW i3 completamente elettrica, disponibile dal 2026, la gamma comprenderà versioni a quattro e sei cilindri dotate di tecnologia mild hybrid a 48V. Questi nuovi motori promettono livelli di efficienza elevati mantenendo le prestazioni caratteristiche di BMW, indirizzate a chi non vuole rinunciare al piacere del classico sound del motore termico e all'agilità tipica della berlina sportiva compatta.

Il design si ispira alla filosofia Neue Klasse di BMW, con una reinterpretazione distintiva della tradizionale "quattro occhi" frontale, passo lungo, sbalzi corti e superfici scolpite che disegnano una carrozzeria inedita e moderna. Nonostante le differenze tra le diverse versioni, elementi stilistici comuni rafforzano l'identità del modello e sottolineano la vocazione sportiva della berlina.

Anche l'abitacolo evolve e integra la nuova BMW Panoramic iDrive, basata sull'inedito BMW Operating System X: un'interfaccia che punta a rivoluzionare la relazione tra uomo e auto, con grande attenzione all'orientamento verso il conducente e l'esperienza d'uso digitale.

La fase finale dei collaudi dinamici si sta svolgendo presso il centro prove di Miramas, nel sud della Francia, su diversi tipi di pista (dal circuito ad alta velocità ai tracciati tecnici) e strade di tutte le superfici. Questa fase conclude un percorso di sviluppo che ha visto la nuova Serie 3 impegnata anche sui ghiacci di Arjeplog e al Nürburgring, a testimoniare l'impegno su tutti i fronti per perfezionare ogni dettaglio del comportamento su strada.

"La BMW Serie 3 ha fissato gli standard per la dinamica di guida per decenni e rappresenta il simbolo del piacere di guida allo stato puro," afferma Dr Mihiar Ayoubi, Senior Vice President Driving Experience Development. "Con la nuova generazione, rafforziamo ulteriormente questo punto di forza attraverso l'interazione perfetta tra hardware di telaio e il BMW Driving Stack, sempre più intelligente e ottimizzato. In questo modo, portiamo l'esperienza di guida della nuova BMW Serie 3 a un nuovo livello: precisa, sicura e inconfondibilmente BMW."

L'evoluzione del telaio è al centro della nuova Serie 3: la distribuzione dei pesi quasi perfetta tra gli assi, passo allungato e carreggiate maggiorate promettono agilità superiore e più comfort. La dotazione di sospensioni può contare su assale anteriore a molle a doppia articolazione, su uno schema multilink posteriore e su nuovi ammortizzatori lift-related. Debuttano inoltre le barre antirollio ad alta precarica, una nuova taratura della sterzata e, in opzione, pneumatici sportivi maggiorati fino a 20 pollici.

La regina della gamma a benzina sarà la nuova BMW M350 xDrive: monta un 3.0 litri sei cilindri TwinPower Turbo, abbinato a trazione integrale xDrive, cambio automatico Steptronic a otto rapporti e tecnologia mild hybrid a 48V. Eroga 326 kW/443 CV e 580 Nm di coppia, promettendo uno 0-100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima di 250 km/h (dati provvisori). Assetto M adattivo, differenziale M Sport e sterzo sportivo variabile sono di serie, pensati per massimizzare la precisione e il coinvolgimento.

Novità assoluta è la funzione Drift Moment, dedicata agli appassionati della guida sportiva. Attivabile dal display centrale, invia tutta la coppia del motore alle ruote posteriori, permettendo alle BMW M350 xDrive di regalare un nuovo livello di divertimento in sovrasterzo. Tale funzione verrà resa disponibile via aggiornamento software nel corso del 2027, anche per le vetture già consegnate, portando sulle strade un'emozione tipica dei modelli M di BMW.

Sotto il profilo tecnologico, la Serie 3 si basa su una nuova architettura elettronica e software con il BMW Driving Stack, che consente una perfetta integrazione e sinergia tra le funzioni di guida e i sistemi di controllo. Nella versione elettrica BMW i3, debutta inoltre il cuore elettronico Heart of Joy abbinato a funzioni dinamiche esclusive della sesta generazione di propulsione elettrica. Per le versioni ICE, il Driving Stack è adattato per offrire la migliore esperienza possibile con motore termico, gestendo tutte le funzioni correlate all'agilità e alla stabilità.

L'efficienza rimane un pilastro: dall'elettronica a 48V, all'aerodinamica ottimizzata, fino alle modalità di guida come la My Mode Efficient e i consigli proattivi dell'Efficiency Coach, tutto è pensato per viaggiare con consumi ridotti senza rinunciare alla performance.

La produzione della nuova BMW Serie 3 inizierà nella seconda metà del 2026. Gli appassionati potranno scegliere tra versioni termiche e full electric, unite da una filosofia costruttiva che mantiene la Serie 3 ai vertici in termini di dinamica, innovazione tecnologica e piacere di guida.