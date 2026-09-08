Chery Group porta a Torino OMODA 4 e Chery Q: due anteprime nazionali al Salone Auto 2026

Due grandi novità per l'automotive arrivano a Torino: OMODA 4 e Chery Q debuttano in anteprima nazionale al Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre in Piazza Castello. Si tratta del primo arrivo pubblico in Italia per la OMODA 4 SHS-H, crossover full hybrid da 224 CV, e della presentazione della Chery Q, il primo SUV elettrico di segmento B del marchio CHERY, in arrivo sul mercato nel 2027.



Per la prima volta il Gruppo Chery espone in Italia tutti e quattro i propri marchi - OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR - riuniti in un unico spazio. OMODA 4 SHS-H arriva a Torino a sole due settimane dal debutto europeo avvenuto a Barcellona durante le finali del VALORANT Champions Tour EMEA, evidenziando la strategia di visibilità europea del brand. La vettura adotta un sistema full hybrid SHS-H che unisce un 1.5 TGDi da 143 CV a un motore elettrico da 204 CV, per una potenza complessiva di 224 CV. Lunga 4,42 metri, presenta uno stile CYBER MECHA e un abitacolo evoluto grazie all'intelligenza artificiale.



La Chery Q, invece, si posiziona come il primo SUV elettrico di segmento B del marchio. Misura 4,20 metri di lunghezza e monta una batteria da 52 kWh abbinata a un motore da 122 CV sull'asse anteriore, garantendo secondo dati ufficiali fino a 380 chilometri di autonomia. La commercializzazione è prevista per il 2027. Il marchio CHERY debutterà nelle concessionarie italiane già da novembre 2026, iniziando con i SUV plug-in hybrid Tiggo 9 e Tiggo 8.



In esposizione al Salone anche la OMODA 9 Aurora Edition, in tiratura limitata a 1.000 esemplari destinati all'Italia, assieme ai modelli JAECOO 5 SHS-H, LEPAS L6 BEV e L8, CHERY Tiggo 9 e Tiggo 8, e iCAUR V27.



Il Gruppo Chery registra numeri di crescita significativi nel mercato europeo: solo nel primo semestre 2026 ha venduto 174.000 veicoli in Europa, con un aumento del 212% rispetto allo stesso periodo del 2025. In Italia, OMODA & JAECOO, presenti dal 2024, hanno raggiunto una quota di mercato del 2,27% con oltre 21.500 immatricolazioni nel primo semestre 2026.



Il Gruppo Chery, fondato nel 1997 in Cina, vanta una distribuzione in più di 130 Paesi e oltre 20 milioni di veicoli venduti a livello globale, con una vocazione all'innovazione e alla tecnologia che comprende oltre 400 brevetti tra cui batterie avanzate, intelligenza artificiale e sistemi ibridi di nuova generazione. Nel 2026 è entrato nella classifica Fortune Global 500 al 383° posto, risultato dei 41,778 miliardi di dollari di ricavi annui.



La partecipazione a Torino segna un passo fondamentale nella strategia italiana ed europea del Gruppo Chery, offrendo agli appassionati l'opportunità di conoscere e provare dal vivo le nuove proposte del gruppo. Il Salone Auto Torino si svolgerà con ingresso gratuito in Piazza Castello e nei Giardini Reali, e offre la possibilità di test drive partendo dai Giardini Reali bassi.





