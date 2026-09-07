Oltre 60mila appassionati celebrano la nuova era di Moto Guzzi a Mandello del Lario

Più di 60mila fan da tutto il mondo a Mandello del Lario per l'inaugurazione della nuova fabbrica e museo Moto Guzzi, simboli di stile e innovazione.

Oltre 60mila appassionati delle due ruote hanno invaso Mandello del Lario per partecipare alle Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026, un evento memorabile che ha visto l'inaugurazione della nuova fabbrica e del nuovo museo dedicato a uno dei marchi simbolo dell'industria motociclistica italiana.

La quattro giorni di festa ha segnato un punto di svolta per Moto Guzzi, con più di 40mila visite alla nuova casa della storica azienda e quasi 30mila accessi al museo rinnovato, già diventati punti di riferimento mondiali per stile e tecnologia.

Dopo quasi cinque anni di lavori e oltre 50 milioni di euro di investimento, il nuovo complesso si presenta come uno dei progetti più visionari e ambiziosi dell'architettura industriale degli ultimi anni. Non solo una fabbrica e un museo, ma uno spazio dove ingegno, tecnologia, mito e passione si fondono per creare nuove idee e costruire il futuro.

La collezione esposta si distribuisce in 3.000 metri quadrati di ambienti modernissimi e comprende 160 motociclette, molte delle quali pezzi unici di inestimabile valore, permettendo ai visitatori di ripercorrere la storia e l'innovazione del marchio. Le nuove linee produttive sono visibili e si collegano idealmente alle radici storiche, proiettando Moto Guzzi verso nuovi traguardi.

Grande emozione ha suscitato la parata di 1.500 Moto Guzzi di ogni epoca che, sabato mattina, ha sfilato da Lecco a Mandello, aperta dai Corazzieri della Guardia d'Onore del Presidente della Repubblica in sella alle loro California 1400. All'evento hanno preso parte anche i campioni del team MotoGP Aprilia Racing, tra cui Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Lorenzo Savadori e la leggenda Max Biaggi.

Non sono mancati momenti carichi di sentimento: sei coppie hanno scelto di rinnovare le proprie promesse di matrimonio proprio nella fabbrica restaurata, nella grande piazza alberata della Galleria del Vento, uno dei luoghi più iconici e suggestivi dello stabilimento.

La colonna sonora delle giornate è stata affidata al palco di Virgin Radio con ospiti speciali che hanno animato le serate parlando di corse, viaggi e avventure su due ruote. Dal cuore della fabbrica sono partiti anche i test ride gratuiti che hanno permesso a circa 600 appassionati di provare tutta la gamma Moto Guzzi: dalla classica V7, alla versatile V85, fino alla V100 Mandello e alla nuova Stelvio. Un'esperienza che ha unito storicità e innovazione, testimonianza dell'amore sconfinato di migliaia di fan per il mito dell'aquila.