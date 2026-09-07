Opel, sessant'anni di elettrificazione: la tradizione che guida il futuro

Opel celebra quasi sessant'anni di ricerca e innovazione nei veicoli elettrici, dalle prime concept agli ultimi modelli sportivi GSE e SUV a emissioni zero.

Opel conferma la sua posizione di riferimento nella mobilità elettrica grazie a una storia di quasi sessant'anni alla ricerca di tecnologie innovative a zero emissioni locali. L'azienda tedesca non solo ha introdotto avanzati modelli elettrici negli ultimi anni, ma vanta anche un passato ricco di sperimentazioni pionieristiche nel settore. Oggi la gamma Opel comprende veicoli completamente elettrici disponibili in ogni segmento, dai piccoli citycar alle sportive GSE e ai veicoli commerciali.

Fin dagli anni Sessanta Opel ha mostrato una forte vocazione verso soluzioni di mobilità sostenibile. Nel 1968 nacque la Kadett Stir-Lec I, progetto rivoluzionario basato sul principio 'range extender', cioè il supporto di un motore a combustione Stirling per ricaricare costantemente le batterie dell'auto. Solo tre anni più tardi, la Opel Elektro GT divenne protagonista stabilendo ben sei record mondiali per veicoli elettrici, con una potenza di 88 kW erogata da due motori elettrici e una batteria nichel-cadmio di 590 kg.

Negli anni Novanta, il programma Opel Impuls segnò una nuova svolta con la sperimentazione di diversi prototipi tra auto compatte, station wagon e anche veicoli commerciali, tutti caratterizzati da autonomie allora sorprendenti e tecnologie di batteria all'avanguardia.L'impegno nella ricerca ha permesso a Opel di progettare soluzioni elettrificate senza penalizzare lo spazio e la funzionalità, a vantaggio di ogni esigenza d'uso.

Nel 2011, l'Opel Ampera fu la prima auto elettrica con autonomia estesa pensata per l'utilizzo quotidiano: capace di percorrere tra 40 e 80 chilometri in modalità elettrica pura, ampliava il raggio d'azione grazie all'intervento di un motore a benzina quando necessario. Opel anticipava il mercato e veniva premiata con il titolo di Auto dell'Anno 2012. Il percorso nell'innovazione elettrica è proseguito nel 2017 con l'Ampera-e, che offriva un'autonomia record di 423 km (WLTP), un'accelerazione brillante e uno spazio generoso per passeggeri e bagagli, caratteristiche fondamentali per il segmento delle compatte moderne.

Con la compatta Corsa-e, introdotta nel 2019, Opel ha portato la mobilità elettrica alla portata di tutti. Dotata di motore da 100 kW, la piccola tedesca garantiva silenziosità, rapidità di risposta e zero emissioni locali, oltre a un'autonomia rappresentata fino a 337 chilometri (WLTP). Subito amata dal pubblico, la Corsa-e si è imposta anche nelle competizioni diventando la base della Corsa Rally Electric, la prima vettura da rally a batteria e protagonista di un campionato monomarca internazionale.

L'elettrificazione Opel ha coinvolto ogni segmento: dopo Corsa-e, sono arrivati Mokka-e, Astra Electric, la station wagon Astra Sports Tourer Electric, Frontera Electric e SUV come Grandland Electric AWD, capace di trazione integrale e 325 CV. Anche tutti i veicoli commerciali come Combo, Vivaro e Movano sono ora disponibili in versione totalmente elettrica, senza sacrificare la praticità e la capacità di carico.

Tra le innovazioni più recenti spicca la gamma GSE, composta da modelli sportivi come la Mokka GSE (207 kW e 0-100 in 5,9 secondi) e la nuova Corsa GSE, ancora più agile e potente, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi. Opel dimostra così che la mobilità elettrica può essere entusiasmante, dinamica e adatta a tutte le sfide della vita moderna.

Un esempio di approccio innovativo anche per i più giovani è Opel Rocks, il veicolo elettrico leggero pensato per la città e guidabile già a 15 anni. Nel panorama attuale, con l'offerta 100% elettrica estesa all'intera gamma, Opel si impone in qualità di primo produttore tedesco a compiere questa svolta green nelle auto destinate al grande pubblico.

La storia di Opel nell'elettrificazione è un esempio virtuoso di ricerca e concretezza tecnologica, capace di rispondere sia alle sfide ambientali sia alle nuove esigenze di mobilità, offrendo oggi soluzioni per ogni guidatore, senza rinunciare a piacere, sicurezza e autonomia.