Kia rivoluziona la gamma GT: EV3, EV4 ed EV5 GT debuttano in Europa

Kia innova nel panorama delle auto elettriche presentando in Europa tre nuovi modelli della gamma GT: EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT. Questi nuovi veicoli, svelati al Salone dell'Automobile di Bruxelles e ora disponibili, espandono la filosofia GT della casa coreana in un pubblico ancora più ampio, coprendo i segmenti dei SUV compatti, hatchback e C-SUV.



Le novità principali sono la trazione integrale a doppio motore, tecnologie specifiche GT e innovative funzionalità digitali che promettono un'esperienza di guida elettrica ancora più coinvolgente. Ogni modello interpreta lo spirito GT in modo distinto e si affianca alle già note EV6 GT ed EV9 GT, andando a formare una famiglia di sportive elettriche sempre più completa e trasversale nei segmenti.



Con EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT portiamo l'esperienza GT di Kia in nuovi segmenti e rendiamo le prestazioni elettriche accessibili a una platea più ampia di clienti, ha dichiarato Pablo Martinez Masip, Vice President Product, Marketing & Customer Experience di Kia Europe. Ogni modello ha una propria personalità, ma tutti condividono la stessa ambizione. I modelli GT rendono la guida elettrica più reattiva, più connessa e più coinvolgente dal punto di vista emotivo, mantenendo al tempo stesso la praticità quotidiana che i nostri clienti si aspettano.



La storica sigla GT di Kia, portata avanti con modelli come Ceed GT, Stinger GT e l'attuale EV6 GT, sinonimo di prestazioni brillanti e piacere di guida, trova ora nuova linfa nell'era dell'elettrificazione. Ogni nuova vettura è una gran turismo contemporanea, attenta al comfort, alla raffinatezza e alla funzionalità quotidiana.



Le tecnologie avanzate sono al centro dell'offerta GT: Virtual Gear Shift, Active Sound Design, Launch Control, Performance Timer, modalità di guida dedicate, sterzo ad alta precisione e sospensioni elettroniche. Il sistema Virtual Gear Shift simula i cambi marcia e aumenta la percezione dinamica, mentre Active Sound Design garantisce un feedback sonoro collegato alle prestazioni del veicolo. Queste soluzioni, unite ai dettagli di design esclusivi come accenti verde neon, sedili sportivi semi-bucket e cerchi in lega GT da 20 pollici, rendono l'esperienza GT emozionante sia in guida che nell'abitacolo.



La dotazione tecnologica offre anche servizi digitali come il pagamento in-car e l'accesso a Netflix, YouTube e Disney+ dal display touchscreen, grazie ad aggiornamenti continui over-the-air per infotainment e funzioni del veicolo.



EV3 GT, posizionata nel segmento dei SUV compatti, eredita il carattere reattivo tipico della gamma con 215 kW (292 CV) e 468 Nm di coppia, scattando da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Pensata per l'agilità e la sicurezza urbana senza sacrificare confort e controllo.



EV4 GT, hatchback dal profilo ribassato, punta tutto su agilità, precisione e dinamica di guida. Equipaggiata con la stessa potenza del SUV compatto, ma con autonomia fino a 505 km WLTP e accelerazione 0-100 km/h in 5,6 secondi. L'assetto più basso, lo sterzo a tre razze e la modulazione precisa dell'acceleratore creano un'esperienza di guida particolarmente orientata al conducente.



EV5 GT, invece, porta la filosofia GT ai C-SUV di grandi dimensioni, con un sistema da 225 kW (306 CV), coppia di 480 Nm e autonomia fino a 476 km WLTP. Punta su comfort familiare, versatilità e sicurezza, ed è dotata di funzionalità uniche come il Pet Mode, che mantiene l'abitacolo sicuro per gli animali domestici nei brevi stop.



I modelli offrono diverse modalità di guida - Normal, Sport e GT Mode - personalizzabili anche per l'Electronic Stability Control e la ripartizione dinamica della coppia. Le sospensioni elettroniche prevedono un sistema predittivo con telecamere per ottimizzare comfort e stabilità, mentre il sistema Integrated Electric Booster migliora la frenata rigenerativa e la stabilità.



Un'interfaccia digitale dedicata, grafiche specifiche GT a display e la tipica sonorità GT realizzata tramite gli otto altoparlanti del sistema audio sottolineano ulteriormente il coinvolgimento emozionale. Restano inoltre elementi funzionali di design come pinze freno verde neon, loghi GT e sedili sportivi pensati sia per le alte prestazioni che per i lunghi viaggi.



L'arrivo delle nuove EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT rafforza la centralità della gamma GT di Kia nel mercato europeo dell'elettrico. Ogni modello trova una propria identità all'interno della gamma, proponendo una visione della gran turismo moderna che unisce prestazioni emozionanti, tecnologie smart e grande fruibilità reale. Un segnale chiaro della direzione evolutiva di Kia: più emozione, più tecnologia, più connessione quotidiana per la mobilità sostenibile del futuro.