Leapmotor B05 ottiene cinque stelle Euro NCAP per sicurezza e tecnologie avanzate

Il nuovo modello Leapmotor B05 ha raggiunto il massimo riconoscimento europeo in materia di sicurezza, confermandosi come una delle offerte più interessanti nel panorama della mobilità elettrica. Il veicolo ha infatti ottenuto le cinque stelle Euro NCAP, grazie a prestazioni di eccellenza nella protezione degli occupanti, nella prevenzione degli incidenti e nella dotazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Con un punteggio del 92% nella protezione degli occupanti, la B05 si distingue tra i modelli della sua categoria. Euro NCAP ha attribuito al veicolo la valutazione massima anche nelle prove di impatto laterale, premiando sia il test Side Barrier sia il Side Pole Impact con un 100%. In merito a questi risultati Euro NCAP ha riconosciuto l'efficacia dell'airbag centrale e delle soluzioni sviluppate per la protezione delle aree più vulnerabili del corpo in caso di urto laterale.

Nella sicurezza attiva, la B05 ha raggiunto uno straordinario 99% nella prevenzione delle collisioni da abbandono involontario della corsia. I dispositivi Steering Assistance e Lane Change Assist hanno ottenuto anch'essi un punteggio perfetto, sottolineando la maturità della piattaforma Leapmotor nel supportare il conducente in situazioni di guida complesse. La protezione dagli impatti posteriori si attesta al 98%, mentre l'attenzione alla sicurezza post-incidente ha raggiunto l'89%, garantendo elevata tutela anche durante le fasi successive a una collisione.

La dotazione avanzata alla guida comprende Autonomous Emergency Braking (AEB), Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection, Emergency Lane Keeping Assist, Driver Monitoring System e Cyclist Dooring Prevention. In particolare, il sistema AEB ha superato i requisiti normativi europei dimostrando eccellenti capacità nei test più avanzati.

La crescita commerciale della B05 in Europa conferma il successo della strategia Leapmotor, capace di unire tecnologia, design, praticità e accessibilità. Il risultato Euro NCAP a cinque stelle rafforza il posizionamento della B05 come una delle proposte di punta nella nuova mobilità elettrica, rendendola una scelta di riferimento per chi cerca soluzioni sicure, innovative e affidabili.