Nuova Dacia Spring: elettrica, moderna e fedele allo stile del marchio

Dacia rinnova completamente la Spring e apre un nuovo capitolo della propria strategia dedicata alla mobilità elettrica. Nuova Dacia Spring è la seconda generazione della city car 100% elettrica, un modello che dal 2021 ha conquistato oltre 210.000 clienti in più di 40 Paesi, contribuendo a rendere l'auto elettrica più accessibile.

La nuova Spring cambia radicalmente rispetto al modello precedente, mantenendo però intatto il principio che da sempre caratterizza Dacia: offrire una vettura semplice, funzionale e conveniente, concentrandosi su ciò che serve davvero nella vita quotidiana. Il nuovo modello è infatti basato sulla piattaforma RGEV small di Renault Group e presenta proporzioni completamente inedite. La carrozzeria è più larga di 18 centimetri rispetto alla generazione precedente, con vantaggi sia sul piano estetico sia per quanto riguarda lo spazio a bordo. La produzione avviene in Europa, nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia.

La nuova Dacia Spring interpreta in chiave più moderna il caratteristico approccio del marchio all'essenzialità. Il design punta su forme geometriche, superfici semplici e linee funzionali, evitando elementi superflui. La firma luminosa anteriore e posteriore si ispira al Dacia Link, mentre le fasce nere che collegano i gruppi ottici contribuiscono a sottolineare visivamente la maggiore larghezza della vettura.

La gamma cromatica comprende quattro tinte: Agave, Grigio Scisto, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. Anche alcuni dettagli della carrozzeria, come la fascia nera che separa visivamente il tetto dal corpo vettura, riprendono motivi geometrici presenti nell'abitacolo.

All'interno, la plancia è caratterizzata da linee orizzontali che contribuiscono a creare una maggiore sensazione di spazio. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici è affiancato, nelle versioni che lo prevedono, dal touchscreen centrale da 10,1 pollici. L'impostazione dell'abitacolo rimane comunque fedele alla filosofia Dacia: numerosi vani portaoggetti e soluzioni intelligenti sono pensati per rendere più semplice l'utilizzo quotidiano dell'auto.

Sotto il profilo tecnico, Nuova Dacia Spring è equipaggiata con un motore elettrico da 60 kW, pari a 80 CV, e 175 Nm di coppia. La city car accelera da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 130 km/h, valori pensati per affrontare senza difficoltà sia il traffico urbano sia gli spostamenti extraurbani.

La batteria LFP ha una capacità utile di 27,5 kWh e permette di raggiungere un'autonomia fino a 250 km nel ciclo misto WLTP. Secondo Dacia, per la maggior parte degli utenti una singola ricarica settimanale è sufficiente per gli spostamenti abituali.

La dotazione standard comprende un caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW. Collegando l'auto a una presa domestica, la ricarica dal 15 all'80% richiede 9 ore, mentre con una presa potenziata il tempo scende a 5 ore e 40 minuti. Utilizzando una wallbox da 7 kW sono invece necessarie 2 ore e 55 minuti.

Per chi desidera tempi più contenuti è disponibile anche la ricarica rapida: la potenza in corrente alternata arriva a 11 kW e viene aggiunta la possibilità di ricaricare in corrente continua fino a 50 kW. In quest'ultimo caso, per passare dal 15 all'80% sono sufficienti 28 minuti.

La nuova Spring punta anche sulla facilità di guida. Il raggio di sterzata di appena 4,95 metri favorisce la maneggevolezza negli spazi urbani, mentre freno di stazionamento elettrico e sensori di parcheggio posteriori sono disponibili di serie su tutti gli allestimenti. La versione Journey aggiunge anche la telecamera posteriore.

Tra le soluzioni pensate per semplificare l'utilizzo quotidiano c'è il pulsante My Safety, che consente di memorizzare una configurazione personalizzata di alcuni sistemi di assistenza alla guida e richiamarla automaticamente all'avvio della vettura.

Sul fronte della connettività, l'allestimento Expression dispone del sistema Media Control, che permette di gestire alcune funzioni multimediali attraverso i comandi al volante e uno smartphone. La versione Journey propone invece Media Nav Live, con touchscreen da 10,1 pollici, replicazione wireless dello smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, navigazione connessa e servizi dedicati alla gestione della vettura e della ricarica.

Nonostante le dimensioni compatte, Nuova Dacia Spring cerca di offrire una versatilità superiore a quella tipica delle vetture del segmento A. La vettura misura 3,85 metri di lunghezza e 1,74 metri di larghezza, mentre il bagagliaio raggiunge una capacità massima di 337 litri.

Abbattendo la panchetta posteriore, frazionabile 50/50, la capacità di carico arriva a 1.283 litri. A questa soluzione si aggiunge un elemento particolarmente interessante per una city car: un vano portaoggetti anteriore da 18 litri, disponibile come optional, pensato soprattutto per ospitare il cavo di ricarica e altri accessori.

Dacia ripropone inoltre il sistema YouClip, che permette di fissare diversi accessori all'interno dell'abitacolo e nel bagagliaio. La gamma comprende, tra gli altri, portaocchiali, supporti per smartphone, borse e un accessorio multifunzione con portabicchieri, gancio portaborse e lampada portatile.

Uno degli elementi distintivi della nuova Dacia Spring è il peso contenuto. Con una massa a partire da 1.212 kg, il modello si posiziona tra le elettriche più leggere del segmento. Una caratteristica che contribuisce direttamente all'efficienza: il consumo dichiarato è di appena 12,7 kWh/100 km nel ciclo misto WLTP.

La batteria LFP utilizza inoltre materiali come ferro e fosfato, più facilmente disponibili rispetto a nichel e cobalto utilizzati in altre tipologie di batterie. Secondo l'analisi comparativa del ciclo di vita citata da Dacia, Nuova Spring punta a ridurre di circa il 60% la carbon footprint nell'intero ciclo di vita rispetto a modelli termici equivalenti.

Il posizionamento economico rimane uno dei punti centrali del progetto. L'intera gamma di Nuova Dacia Spring è proposta a meno di 20.000 euro, confermando la volontà del marchio di rendere la mobilità elettrica più accessibile.

La gamma italiana prevede due allestimenti, Expression e Journey, entrambi equipaggiati con il motore elettrico da 60 kW, la batteria LFP da 27,5 kWh e il caricabatterie AC da 6,6 kW. La Spring Expression parte da 17.900 euro, mentre la Spring Journey ha un prezzo di partenza di 19.500 euro.

La strategia è quindi chiara: con la nuova Spring, Dacia punta a consolidare il proprio ruolo nel segmento delle auto elettriche compatte, combinando prezzo accessibile, consumi contenuti, dimensioni adatte alla città e una dotazione tecnologica più ricca. Una formula che conserva il DNA della Spring originale, ma lo interpreta attraverso una vettura completamente rinnovata.