Kia Italia protagonista al Salone Auto Torino 2026 con anteprima di Seltos ed EV5 GT

Kia Italia sarà al centro della scena durante il Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre nel cuore della città piemontese. L'azienda presenterà in anteprima nazionale la nuova Kia Seltos e la versione ad alte prestazioni del SUV elettrico Kia EV5 GT all'interno dello spazio espositivo in Piazza Castello, pronto ad accogliere appassionati e clienti in un'esperienza immersiva tra tecnologia, comfort e innovazione.

La nuova Kia Seltos si propone come SUV compatto dal design deciso e moderno, offrendo grande praticità, versatilità e dotazioni tecnologiche avanzate. L'abitacolo è pensato per garantire spazio e comfort sia nella vita quotidiana sia nei lunghi viaggi, integrando le più recenti tecnologie di connettività e sistemi di assistenza alla guida. Accanto a lei, il pubblico potrà ammirare anche la Kia EV5 GT, la proposta ad alte performance della gamma EV: un SUV elettrico che unisce stile sportivo, dettagli esclusivi e un'esperienza di guida dinamica. L'interno tecnologico e lo spazio generoso rafforzano la vocazione di questo modello ad affermarsi come punto di riferimento tra i SUV elettrici di nuova generazione.

Durante la manifestazione saranno disponibili test drive dedicati non solo alla nuova Seltos ma anche alla Kia EV2 Long Range e alla Sportage Tri-Fuel. La Kia EV2 Long Range, grazie ad un pacco batteria da 61kWh e un'autonomia di 453 km, promette di rendere la mobilità a zero emissioni più accessibile che mai, senza rinunciare a praticità e tecnologia. La Sportage Tri-Fuel completa l'offerta con una soluzione unica nel panorama italiano, in grado di integrare diverse alimentazioni per garantire flessibilità, autonomia elevata e costi di gestione competitivi. Rimangono invariati i punti di forza che hanno decretato il successo della gamma Sportage: design distintivo, spazio interno e tecnologie di sicurezza all'avanguardia.

La partecipazione di Kia al Salone Auto Torino 2026 dimostra la volontà del brand di proporre una gamma ampia e articolata, capace di abbracciare le più innovative soluzioni di elettrificazione e propulsione, interpretando le esigenze di una clientela sempre più attenta a versatilità, efficienza ed evoluzione tecnologica. Kia Europe è la divisione europea di vendita e produzione di Kia Corporation - un brand globale di mobilità che sta creando soluzioni di mobilità sostenibile innovative, pionieristiche e leader per consumatori, comunità e società in tutto il mondo. Come fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, Kia sta guidando la diffusione di veicoli elettrificati e a batteria e sviluppando una gamma crescente di servizi di mobilità, incoraggiando le persone in tutto il mondo a esplorare i migliori modi per muoversi.

Kia Europe, con sede a Francoforte, Germania, impiega complessivamente oltre 5.500 dipendenti di 40 nazionalità in 39 mercati attraverso Europa e Caucaso. Supervisiona inoltre la produzione europea presso lo stabilimento all'avanguardia dell'azienda a Žilina, Slovacchia. I prodotti innovativi di Kia continuano ad attirare grande riconoscimento, in particolare il veicolo elettrico a batteria EV6, diventando la prima auto coreana ad essere nominata Auto dell'Anno in Europa nel 2022.