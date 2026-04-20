Nuovi scenari internazionali a Quarta Repubblica: Meloni, Trump e crisi in Iran

La prossima puntata di Quarta Repubblica, in onda lunedì 20 aprile in prima serata su Retequattro, si concentrerà sugli scenari internazionali più caldi, dallo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump fino ai recenti sviluppi del conflitto in Iran. Il talk show, condotto da Nicola Porro, offrirà una panoramica aggiornata sulle tensioni globali, riflettendo sulle possibili ripercussioni per l'Italia e l'Europa.
Uno dei momenti più attesi sarà l'intervista esclusiva a Jordan Bardella, leader del Rassemblement National. Il giovane politico francese, in rapida ascesa sulla scena europea, esporrà la sua visione sulle sfide internazionali e il ruolo della destra in Europa.
A seguire, la trasmissione approfondirà il delicato capitolo delle forniture di mascherine durante l'emergenza Covid. Saranno presentati documenti inediti per fare chiarezza su uno dei casi più controversi degli ultimi anni, ancora oggi oggetto di accese discussioni pubbliche.
Non mancherà inoltre un'inchiesta sui legami internazionali di Ilaria Salis, la cui vicenda continua a catalizzare l'attenzione mediatica.
Nel corso della serata prenderanno parte al dibattito esponenti di spicco del giornalismo, della politica e della cultura, tra cui Alessandro Sallusti, Angelo D'Orsi, Piero Sansonetti, Giorgio Mulè, Andrea Ruggieri, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Lucetta Scaraffia, Hoara Borselli, Felice Manti e Giuseppe Cruciani, offrendo differenti punti di vista sugli argomenti trattati.
La puntata di Quarta Repubblica si preannuncia come un importante momento di confronto su alcuni dei temi più caldi dell'attualità internazionale e nazionale.
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