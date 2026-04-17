Céline Dion torna con Dansons: nuovo singolo e residency a Parigi nel 2026

Céline Dion torna protagonista della scena musicale internazionale con il nuovo singolo Dansons, disponibile da oggi in radio e in digitale. Si tratta di un brano che segna una svolta significativa nella carriera della celebre artista canadese, pronta a riabbracciare il suo pubblico dopo un periodo prolungato lontana dalle luci della ribalta.

Dansons rappresenta una importante reunion artistica tra Céline Dion e Jean-Jacques Goldman, a dieci anni dalla loro ultima collaborazione su Encore un soir. Il sodalizio tra i due ha prodotto successi memorabili, tra cui l'album D'eux del 1995, disco in lingua francese più venduto di sempre, segno della forza creativa e dell'empatia tra l'autore e l'interprete.

Il nuovo singolo riporta Céline Dion al repertorio francese che ha inaugurato la sua brillante carriera, unendo la raffinatezza e l'ottimismo tipici di Goldman alla profondità emotiva della voce di Céline. Dansons è caratterizzato da una forte carica espressiva e da un messaggio di resilienza e desiderio di connessione, temi particolarmente sentiti in questo periodo storico.

Il brano ha una storia unica: composto da Jean-Jacques Goldman e ricevuto da Céline Dion nel 2020, è stato completato solo nel 2026, divenendo così il simbolo di un ritorno tanto atteso. A proposito della genesi del pezzo, Goldman ha dichiarato: Era il 2020, il mondo si fermava e le persone danzavano, confinate nelle loro case - Sei anni dopo, niente più virus, ma non serve cambiare una parola: il mondo non gira meglio, e noi danziamo ancora sopra gli abissi.

L'uscita di Dansons anticipa un altro grande evento: la residency di Céline Dion Parigi 2026. L'artista si esibirà per cinque settimane presso la Paris La Défense Arena, con 16 concerti tra settembre e ottobre 2026, dando il via a un nuovo emozionante capitolo della sua carriera.

Con quasi 260 milioni di album venduti nel mondo, Céline Dion continua a essere una delle figure più riconosciute e stimate del pop internazionale. La sua voce ha dato vita a classici come The Power of Love, It's All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me e My Heart Will Go On, senza dimenticare le straordinarie affermazioni nel repertorio francofono con brani come Pour que tu m'aimes encore e S'il suffisait d'aimer.

Durante la sua carriera, Dion ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui 5 Grammy Awards, 2 Academy Awards, 7 American Music Awards, 20 JUNO Awards, 43 Félix Awards e il prestigioso Diamond Award come artista femminile più venduta di sempre. Le sue residency a Las Vegas, dal 2003 al 2019, restano tra le più seguite e remunerative della storia.

Nel 2024 Céline Dion è tornata a emozionare il pubblico con un'esibizione speciale durante la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Ora, con l'annuncio del nuovo singolo e la prospettiva della residency parigina nel 2026, la diva canadese si conferma pronta a riconquistare la scena mondiale con la sua inconfondibile voce e una nuova energia creativa.