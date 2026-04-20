Domani in prima serata a Fuori dal Coro: focus su immigrazione, sicurezza e proteste a Milano

La nuova puntata di domani di Fuori dal Coro, condotta da Mario Giordano in prima serata su Retequattro, dedicherà ampio spazio al tema dell'immigrazione e alla questione sicurezza legata ai recenti fatti di cronaca.

Tra i casi principali sarà approfondita la vicenda di Babou Jallow, il giovane gambiano protagonista di un episodio che ha acceso il dibattito pubblico: nonostante l'aggressione ai danni di quattro poliziotti a Pesaro, è tornato a piede libero. Questo caso sarà analizzato per capire le implicazioni sia in termini di giustizia che di percezione della sicurezza cittadina.

Non mancherà un reportage dedicato agli eventi in corso oggi a Milano. Nella città meneghina si incroceranno la manifestazione della Lega, che marcerà verso Piazza Duomo in occasione del Remigration Summit, e diversi cortei di protesta annunciati nello stesso contesto. L'appuntamento promette immagini e testimonianze dirette da una giornata che si preannuncia particolarmente tesa.

Infine, sarà proposta un'inchiesta esclusiva sul fenomeno dei sedicenti guru che spingono ad adottare stili di vita estremi e potenzialmente pericolosi con il miraggio della perfezione estetica. L'approfondimento analizzerà le dinamiche psicologiche e sociali che portano sempre più persone a seguire consigli rischiosi diffusi attraverso i social network e le nuove piattaforme online.

La trasmissione si preannuncia ricca di dibattiti e riflessioni su temi di forte attualità, ponendo l'accento sulle ricadute sociali e culturali delle questioni più pressanti del momento.