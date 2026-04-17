La Volta Buona su Rai 1: una nuova settimana tra ospiti, storie e consigli

La Volta Buona su Rai 1 dal 20 al 24 aprile con Caterina Balivo. Tanti ospiti da musica, televisione, giornalismo e approfondimenti su attualità e benessere.

Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, Rai 1 propone una nuova settimana ricca di appuntamenti con La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo. In onda ogni giorno dalle 14.00 alle 16.00, il programma si distingue per il suo salotto accogliente, che ospita volti noti della musica, della televisione, del giornalismo e della cultura. Sull'accogliente divano arancione del salotto pomeridiano di Rai1 si alterneranno protagonisti della musica, della televisione, del giornalismo e della cultura, tra anniversari speciali, racconti di vita, consigli utili e riflessioni sui grandi temi del presente.

I temi della settimana spaziano dalle storie d'amore alle riflessioni su costumi e società. Si apre con lo spazio Polemiche d'amore dedicato alle storie del cuore e alla testimonianza di coppie famose: tra gli ospiti Pino Insegno, Edoardo Vianello ed Elfrida, che celebrano vent'anni di matrimonio, accanto a Caterina Varzi, scrittrice e giornalista, moglie del regista Tinto Brass. Presenti anche la showgirl Antonella Fiordelisi e Nada Ovcina, vedova di Gianni Nazzaro.

Non mancano gli approfondimenti sulla longevità e il benessere, con la partecipazione di scienziati ed esperti del settore. Anche il costume e la società trovano spazio grazie agli interventi di firme del giornalismo come Tommaso Cerno, direttore del Giornale e volto di "Domenica in".

La rubrica dedicata a bellezza e chirurgia estetica vede protagonisti il professor Pietro Lorenzetti, Giovanni Terzi e Beppe Convertini, mentre per i consigli su alimentazione e benessere arriva il professor Giorgio Calabrese, noto nutrizionista e punto di riferimento per la dieta mediterranea. Accanto a lui, Jessica Cice e Gilda Di Brino, vincitrici di The Voice Generations 2026.

Nel corso della settimana verranno trattati anche temi di attualità sociale come le truffe, con testimonianze e consigli pratici per aiutare il pubblico a riconoscere i segnali di rischio e tutelarsi dalle frodi telefoniche e online.

Con una formula che alterna intrattenimento, informazione e utili suggerimenti per la vita quotidiana, La Volta Buona si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo su Rai 1.