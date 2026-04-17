Pink Floyd: disponibile lo storico live del 1975 alla Los Angeles Sports Arena

Lo storico concerto dei Pink Floyd alla Los Angeles Sports Arena del 26 aprile 1975 arriva finalmente in formato CD e vinile per Sony Music, in una versione restaurata dal celebre produttore e musicista Steven Wilson.

Il live, registrato dal leggendario bootlegger Mike "Mike the Mic" Millard, era già stato incluso nel cofanetto "Wish You Were Here 50". Ora, per la prima volta, viene pubblicato come uscita autonoma, permettendo ai fan di vivere o rivivere uno dei momenti più intensi della storia della band britannica. Il formato 4LP trasparente sarà disponibile da domani, sabato 18 aprile, in esclusiva in occasione del Record Store Day. Dal 24 aprile sarà invece disponibile la versione in doppio CD, prenotabile fin da subito.

La registrazione offre 16 brani live, restaurati e rimasterizzati da Steven Wilson, raccogliendo una delle performance più importanti dei Pink Floyd nel pieno di una transizione artistica. Il periodo era segnato dal successo planetario di "The Dark Side of the Moon", che aveva trasformato la band in una vera icona mondiale. Il "Wish You Were Here Tour" venne annunciato solo un mese prima del debutto e fu subito sold out, con tutte le date esaurite in poche ore e record di incassi stracciati.

Mike Millard era noto per la qualità impressionante delle sue registrazioni dal vivo. Per aggirare i controlli di sicurezza portava la sua attrezzatura nascosta su una sedia a rotelle, fingendosi disabile. Molti dei suoi bootleg sono diventati leggendari tra i collezionisti per la sorprendente qualità audio e questa performance dei Pink Floyd non fa eccezione: rimasta inedita per decenni, viene ora resa definitiva grazie al lavoro minuzioso di restauro.

Sul palco della Los Angeles Sports Arena nel 1975 i Pink Floyd presentarono in anteprima versioni embrionali di brani che sarebbero poi finiti su "Animals", come "Raving and Drooling" e "You've Got To Be Crazy", poi noti come "Sheep" e "Dogs". Shine On You Crazy Diamond dominava la scaletta, divisa in due parti a incorniciare "Have A Cigar". A chiudere la prima parte, la reprise di "Shine On". Dopo queste composizioni inedite, la band eseguiva integralmente "The Dark Side of The Moon", con il gran finale affidato a "Echoes" come bis.

Il successo recente del cofanetto "Wish You Were Here 50" ha confermato la straordinaria vitalità del repertorio dei Pink Floyd. L'edizione celebrativa è entrata nelle Top 10 di moltissimi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Germania e Svizzera, tornando a conquistare le classifiche a mezzo secolo dai primi trionfi. L'uscita del live del 1975 segue la scia di questi festival di vendite e consensi, confermando il fascino inesauribile della musica dei Pink Floyd.

La tracklist documenta completamente quella storica serata del 26 aprile 1975: 1. Raving and Drooling 2. You've Got To Be Crazy 3. Shine On You Crazy Diamond (1-5) 4. Have a Cigar 5. Shine on You Crazy Diamond (6-9) 6. Speak to Me 7. Breathe (In The Air) 8. On the Run 9. Time 10. The Great Gig in the Sky 11. Money 12. Us and Them 13. Any Colour You Like 14. Brain Damage 15. Eclipse 16. Echoes

Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di musica rock: con la nuova pubblicazione, il pubblico potrà finalmente assaporare l'energia e la creatività dei Pink Floyd in uno dei loro momenti più alti.