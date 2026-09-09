Onitsuka Tiger lancia le nuove sneakers racing per il ritorno in ufficio

Onitsuka Tiger ridefinisce il ritorno in ufficio con una collezione di sneakers ispirate al mondo racing, tra design vintage, materiali pregiati e stile.

La velocità lascia il circuito per conquistare la città, grazie a una nuova collezione di sneakers firmata Onitsuka Tiger che strizza l'occhio all'estetica racing, una delle tendenze più forti della stagione. Materiali pregiati, linee vintage e uno spirito dinamico caratterizzano le proposte che uniscono design e funzionalità, pensate per chi vuole distinguersi anche al rientro in ufficio.

La selezione comprende quattro modelli che reinterpretano il linguaggio delle piste con uno stile urbano e versatile. Ogni modello, pur mantenendo una forte identità sportiva, è studiato per integrarsi perfettamente nei look professionali quotidiani.

Tra le novità spicca GYMNARINA CLASSIC RED (160 €), una sneaker che fonde l'eleganza della ballerina al DNA sportivo. Il risultato è una silhouette raffinata e femminile, realizzata in pelle flessibile, ideale per chi ricerca comodità e sofisticazione in ogni outfit da lavoro.

TRIARINA BLACK/BLACK (200 €) rappresenta l'equilibrio tra essenzialità e carattere. Realizzata in pelle di pecora e morbida pelle scamosciata, si distingue per le Tiger Stripes reinterpretate con cuciture ton sur ton. Un modello minimalista che porta il fascino del mondo driving in una chiave intramontabile.

MEXICO 66 TGRS BLACK/CLASSIC RED (160 €) rivisita uno degli iconici modelli della casa giapponese. Le sue finiture brillanti e i dettagli metallici aggiornano l'estetica classica rendendola ancora più contemporanea. Il gioco dei materiali aggiunge un tocco di energia e personalità a qualsiasi abbinamento.

Infine, MEXICO 66 VINY OFF-WHITE/IRON NAVY (165 €) propone una doppia allacciatura innovativa che fonde tradizione e praticità. Le sue linee pulite e la palette cromatica equilibrata incarnano lo spirito racing in una versione perfetta per chi desidera tornare in ufficio con uno stile deciso e attuale.

Onitsuka Tiger, marchio storico giapponese, continua a essere un punto di riferimento nella sintesi tra sport e moda. Fondata nel 1949 per promuovere la salute tra i giovani, oggi la casa si distingue per la capacità di rinnovarsi restando fedele alle proprie radici. La leggenda vive ancora oggi nella fusione tra eredità giapponese e stile moderno, portando nelle nuove collezioni calzature, abbigliamento e accessori dal carattere inconfondibile.