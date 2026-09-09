Garmin Drive, i nuovi navigatori GPS con display ultra-wide

I display ultra-wide sbarcano sul cruscotto. Garmin ha annunciato i nuovi navigatori GPS della serie Garmin Drive che, completamente riprogettati e intuitivi, sono pensati per semplificare la vita in viaggio a tutti i conducenti, dal tragitto quotidiano casa-lavoro ai viaggi più articolati. Il tratto distintivo è l'esclusivo display ultra-wide ad alta risoluzione, disponibile in due dimensioni da 7,1 o 8,8 pollici, con una proporzione di 20:9: un rapporto studiato appositamente per non ostacolare il campo visivo del conducente.

"Con i nostri nuovi navigatori Garmin Drive, abbiamo migliorato l'esperienza di guida grazie a un sistema di navigazione perfezionato", ha dichiarato Susan Lyman, Vice President Consumer Sales & Marketing di Garmin. "Dai display ultra-wide all'interfaccia aggiornata e alle funzionalità connesse, ogni dettaglio è stato studiato con cura per garantire maggiore sicurezza, chiarezza e tranquillità sulla strada."

Il nuovo schermo edge-to-edge permette di visualizzare il percorso in modo nitido, mentre la scelta di percorsi e destinazioni avviene direttamente dalla mappa, con opzioni di selezione sullo schermo, comandi vocali disponibili anche in italiano e touchscreen per orientarsi lungo il tragitto. Il navigatore mostra i semafori e i segnali di stop lungo il percorso per una maggiore consapevolezza, e avvisa in caso di curve strette imminenti, variazioni di velocità e zone con scuole nelle vicinanze.

Non manca l'attenzione alla mobilità elettrica: i nuovi Drive indicano le stazioni di ricarica per veicoli elettrici lungo il percorso, con la possibilità di filtrare in base alla potenza di ricarica e informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle colonnine. Quando connesso all'app Garmin Drive su uno smartphone compatibile, il dispositivo segnala anche i prezzi attuali del carburante, informa sui possibili ritardi grazie ai dati sul traffico in tempo reale e sulle condizioni meteorologiche lungo il percorso, e consente di cercare e condividere i punti di interesse dallo smartphone calcolando il percorso per raggiungerli. Per scegliere hotel, ristoranti e attrazioni ci sono le recensioni dei viaggiatori su TripAdvisor, mentre le mappe stradali dettagliate precaricate si aggiornano facilmente, insieme al software, tramite connessione Wi-Fi.

La vera novità per i professionisti dell'autotrasporto e gli appassionati di turismo itinerante su gomma è però il Truck and Camper Pack, il pacchetto acquistabile una tantum che attiva l'accesso illimitato a una serie di funzioni esclusive per chi guida in Europa, Australia e Nuova Zelanda. Il pacchetto calcola percorsi personalizzati per autocarri e camper in base ad altezza, peso, lunghezza del veicolo e carico trasportato, e segnala avvisi stradali come pendenze ripide, curve strette e limiti di peso. Le immagini satellitari ad alta risoluzione offrono una vista aerea di banchine di carico e scarico, ingressi per autocarri, campeggi e aree di sosta, garantendo un arrivo senza intoppi.

Per i camperisti c'è un elenco precaricato di campeggi e aree di sosta attrezzate che utilizza informazioni provenienti da ASCI, Campercontact, dalla Guida Verde Michelin e da altre fonti, mentre la sovrapposizione meteorologica della velocità del vento sulla mappa fornisce avvisi quando vengono rilevate raffiche lungo il percorso. I conducenti professionisti possono infine consultare le valutazioni della community dēzl sui luoghi preferiti dagli autotrasportatori, trovare i migliori parcheggi per camion disponibili e contribuire a valutarli.

I nuovi navigatori Garmin Drive sono già disponibili con prezzi consigliati che vanno da 299,99 a 349,99 euro. Il Truck and Camper Pack ha un costo una tantum di 149,99 euro ed è disponibile esclusivamente presso Garmin: può essere acquistato insieme a un navigatore, separatamente, oppure attivato in un secondo momento direttamente dal dispositivo tramite l'app Garmin Drive.