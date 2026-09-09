Eleveit X Legend EVO si rinnova: arriva la colorazione Power Fluo per gli stivali offroad

La nuova colorazione Power Fluo degli stivali Eleveit X Legend EVO porta racing e stile in pista con tecnica, sicurezza avanzata e dettagli distintivi.

La nuova colorazione Power Fluo degli stivali X Legend EVO di Eleveit è ufficialmente disponibile, portando per tutti gli appassionati un tocco racing e uno stile inconfondibile ispirato ai paddock del Mondiale Motocross ed Enduro.

Power Fluo non rappresenta solo una nuova colorazione, ma l'evoluzione di un progetto nato e testato nelle più impegnative competizioni internazionali. Dopo essere stata adottata per due stagioni dai piloti sponsorizzati impegnati nei Campionati del Mondo di Motocross, Enduro, rally e freestyle motocross, la Power Fluo entra ora nella gamma ufficiale Eleveit, pronta a farsi notare sia in pista che sulle prove speciali più dure.

Il successo riscosso nelle versioni limited edition dedicate agli atleti ha spinto il brand a proporre questa combinazione cromatica anche al grande pubblico. Il risultato è uno stivale che unisce la tecnologia utilizzata dai professionisti a una personalità decisa, grazie a colori dal forte impatto visivo.

X Legend EVO si distingue inoltre per un peso contenuto di appena 3.700 grammi, rientrando tra gli stivali offroad a quattro leve più leggeri della categoria. La tomaia in microfibra flessibile assicura resistenza all'usura e libertà di movimento, mentre la fodera interna tridimensionale favorisce la ventilazione e il comfort.

La sicurezza è al centro del progetto: il modello è certificato CE e UKCA e integra sistemi tecnologicamente avanzati come lo Shock Lock System, che controlla la flessione anteriore impedendo oltrepassamenti dei limiti fisiologici, e il Controlled Lateral Flexion, che gestisce la flessione laterale per prevenire torsioni eccessive senza limitare sensibilità e controllo.

La chiusura avviene tramite l'innovativo Hook Fastening System, che impiega leve in acciaio e fascette micrometriche, garantendo una regolazione precisa e veloce anche in caso di urto o sgancio accidentale. Tutti i componenti di questo sistema sono facilmente sostituibili, migliorando ulteriormente la longevità del prodotto.

Sul fronte delle performance, X Legend EVO vanta una nuova suola bicomponente, completamente sostituibile, progettata per offrire il massimo grip sia durante la guida in piedi sia nelle fasi di appoggio, assicurando controllo anche nelle condizioni più estreme.

La nuova colorazione Power Fluo dello stivale X Legend EVO è disponibile nelle taglie da 39 a 48, con un prezzo indicativo di 499,90 euro. Gli stivali sono acquistabili presso i rivenditori Eleveit e sull'ecommerce ufficiale. Questa versione rappresenta un'opportunità per tutti i rider che vogliono distinguersi in pista e fuori, abbinando tecnologia racing e un look fuori dal comune.