OPPO Reno16 F arriva in Italia: creatività e prestazioni per tutti

OPPO amplia la sua Reno16 Series con il nuovo OPPO Reno16 F, ora disponibile in Italia, puntando a rendere l'esperienza creativa e le alte prestazioni accessibili a un pubblico sempre più ampio. Il dispositivo si presenta con il caratteristico 3D Pop Planet Design nella colorazione Pop White e offre uno schermo AMOLED da 6,57 pollici. Il comparto fotografico è di rilievo, con una selfie camera ultra-grandangolare da 50MP, una fotocamera principale con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e un teleobiettivo per ritratti da 50MP con uno zoom ottico di circa 3,5x.

Lato software, il Reno16 F integra ColorOS 16 e propone strumenti avanzati per la creazione di contenuti, come Pop Cam, AI Remix Collage, Popout 2.0, 4K Auto Straighten Video e Dual View Video 2.0, facilitando la trasformazione dei momenti quotidiani in foto e video originali e di qualità. L'esperienza creativa della serie diventa così ancora più accessibile, mantenendo un'identità distintiva pensata per chi vuole raccontare il proprio stile sui social.

Non mancano innovazioni dedicate alla produttività e all'intelligenza artificiale, come AI Snap Key e AI Mind Space. L'autonomia è garantita dalla ricarica rapida 45W SUPERVOOC e la robustezza è certificata dagli standard IP68, IP69 e IP69K, che attestano una resistenza elevata ad acqua e polvere.

Il Reno16 F viene proposto nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, nelle colorazioni Pop White e Purple Black. Il prezzo consigliato è di 699,99 euro, ma per il lancio è disponibile a 599,99 euro sia sull'e-commerce ufficiale che presso i principali rivenditori di elettronica. Con un piccolo sovrapprezzo, è possibile aggiungere elementi accessori come cover, power bank e auricolari OPPO Enco Buds3 Pro.

Le promozioni per la Reno16 Series proseguono per il mese di agosto, con offerte speciali sui modelli Pro e base, bundle inclusivi di fan bag e accessori in edizione limitata, e sconti su altri dispositivi della gamma. L'obiettivo è consolidare la posizione di OPPO tra i principali player del settore, offrendo soluzioni innovative capaci di integrare tecnologia, creatività e stile per i consumatori italiani.