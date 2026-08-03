Just Eat porta in Italia l'assistente vocale AI: ordinare diventa più facile e inclusivo

Just Eat lancia in Italia l'assistente vocale con intelligenza artificiale che semplifica la scelta e l'ordine di cibo, spesa e prodotti beauty.

Arriva in Italia l'assistente vocale con intelligenza artificiale generativa di Just Eat Takeaway.com, una novità che promette di rivoluzionare il modo di ordinare cibo, spesa e prodotti di parafarmacia e beauty direttamente da smartphone.

Disponibile su iOS e Android, la nuova tecnologia permette agli utenti di interagire con l'app attraverso la voce, senza la necessità di sfogliare manualmente i menù. L'assistente non si limita a riconoscere comandi semplici ma è in grado di comprendere richieste articolate o informali, personalizzando suggerimenti in tempo reale secondo le preferenze del cliente.

Il servizio nasce in risposta al diffusissimo "sovraccarico di scelta" che caratterizza oggi il food delivery: in Italia vengono impiegati mediamente 7,8 minuti per concludere un ordine, con l'86% degli utenti indecisi tra due tipologie di cucina. Grazie all'AI avanzata, pronunciare una frase come "Ho voglia di qualcosa di piccante per stasera, ma non la solita pizza" è sufficiente per ricevere proposte mirate, abbattendo le barriere dei filtri tradizionali e dei passaggi multipli.

I dati raccolti durante il lancio nel Regno Unito evidenziano risultati significativi: gli utenti che utilizzano i comandi vocali trovano ciò che desiderano il 40% più velocemente rispetto alla sola chat testuale AI e hanno il 30% di probabilità in più di scegliere un piatto consigliato invece di affidarsi solo alla ricerca manuale.

L'innovazione rappresenta anche un passo avanti importante in termini di accessibilità e inclusione. L'assistente vocale consente una fruizione più semplice all'utenza con disabilità visive o mobilità ridotta, offrendo la possibilità di passare in ogni momento dalla scrittura ai comandi vocali e viceversa per una maggiore flessibilità nell'esperienza d'uso.

Sempre alta l'attenzione sulla tutela della privacy: la nuova tecnologia garantisce standard di sicurezza adeguati, senza archiviazione delle conversazioni e con protocolli pienamente conformi al GDPR.

L'obiettivo è semplificare la quotidianità degli utenti e superare l'indecisione iniziale che spesso accompagna il momento dell'ordine. Come sottolinea Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia, "Oggi la vera sfida nel settore del food delivery non è trovare un ristorante, ma decidere cosa ordinare. Ogni sera, milioni di persone si pongono la stessa domanda: 'Cosa mangiamo stasera?'. Se negli anni ci siamo impegnati per rendere il servizio sempre più ricco, oggi l'obiettivo è rendere la scelta del piatto più semplice e immediata. Il nostro Assistente Vocale con intelligenza artificiale nasce proprio per superare la classica indecisione iniziale, permettendo ai clienti di descrivere ciò che cercano con parole proprie, esattamente come farebbero con un amico. Il futuro del servizio sta nel rendere facile e piacevole scoprire la proposta ideale per ogni momento."

L'integrazione dell'assistente vocale rappresenta un punto di svolta per Just Eat Takeaway.com, che passa da semplice marketplace a partner digitale personalizzato, promuovendo un nuovo modo di scoprire e scegliere piatti, negozi e prodotti anche in contesti come auto, piattaforme di messaggistica e console di gioco. Un cambiamento che punta a semplificare la vita quotidiana, incrementando l'inclusività e la velocità di accesso ai servizi digitali.