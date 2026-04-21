Pairing Portugal: il tappo NFC che trasforma il vino in viaggio digitale

Pairing Portugal rappresenta una svolta nell'esperienza enogastronomica, collegando il vino portoghese al turismo attraverso l'innovazione digitale. Grazie a un esclusivo tappo di sughero dotato di tecnologia NFC, ogni bottiglia coinvolta permette ai consumatori di accedere a una piattaforma interattiva che offre contenuti editoriali, informazioni sui prodotti, poesie scritte da autori locali e itinerari turistici.

Il progetto, realizzato da VisitPortugal in collaborazione con Corkified e Dentsu Creative, coinvolge 100 produttori portoghesi e trasforma ogni bottiglia in un vero touchpoint digitale: basta avvicinare lo smartphone al tappo per immergersi nelle storie, nei paesaggi e nelle tradizioni di una specifica destinazione del Portogallo, scoprendo percorsi di viaggio e prenotando direttamente strutture ricettive e tour.

Dal primo tasting, l'utente può esplorare in tempo reale tutte le ricchezze del territorio d'origine, accorciando la distanza tra degustazione e viaggio. L'esperienza, proposta sia nei ristoranti sia nel retail, si estende oltre il punto vendita, creando un ecosistema omnicanale che valorizza la filiera vinicola portoghese e ne incentiva la scoperta turistica.

João Teixeira, Winery Director di Cartuxa, afferma: Per produttori di vino come noi, Pairing Portugal è una svolta. Abbiamo sempre creduto che il modo migliore per comprendere davvero un vino sia vivere il luogo da cui proviene, e questa tecnologia rende finalmente questa connessione immediata. Con un semplice tocco e le parole di un poeta locale, le persone possono essere trasportate nei paesaggi e nelle storie che si celano dietro la bottiglia. È un momento entusiasmante per il vino portoghese perché avvicina i consumatori di tutto il mondo alla terra, al lavoro e alle comunità che lo rendono così speciale.

La prima edizione limitata prevede 1000 bottiglie distribuite in ristoranti e punti vendita selezionati in mercati strategici come Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, Spagna, Francia e Germania. L'obiettivo è raggiungere contesti premium dove i consumatori sono più propensi alla scoperta e all'innovazione.

La piattaforma, sviluppata anche per autenticare e tracciare il vino, raccoglie insight aggregati sui comportamenti degli utenti, aprendo nuove opportunità per brand, produttori e operatori turistici. Alexandre Vaz, CEO di Corkified, sottolinea: Il Portogallo è il principale produttore di sughero al mondo, fornendo la maggior parte di quello utilizzato nelle bottiglie di vino a livello globale, quindi è stato naturale partire da qui. Come startup portoghese, siamo orgogliosi di aver contribuito a dare vita a Pairing Portugal trasformando il sughero in un touchpoint digitale che connette direttamente le persone alla regione dietro la bottiglia, celebrando l'origine portoghese - dal sughero alla poesia, dal vino al terroir.

Lídia Monteiro, membro del consiglio di amministrazione di Turismo de Portugal, aggiunge: Il Portogallo è ricco di storie, cultura e poesia e siamo sempre alla ricerca di modi innovativi per condividere la sua identità con il mondo. Questo progetto dimostra che anche tradizioni come il vino e il sughero possono essere reimmaginate per rivelare quanto il nostro Paese sia straordinario e unico - un luogo in cui ogni sorso, ogni verso e ogni angolo ha una storia da raccontare.

In un panorama in cui il retail evolve verso modelli esperienziali e digitali, Pairing Portugal trasforma il vino in una piattaforma di engagement, storytelling e turismo, avvicinando il pubblico internazionale all'autenticità portoghese.