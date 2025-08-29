Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Oggi, venerdì 29 agosto, Paul Kalkbrenner conquista le radio e le piattaforme digitali con il suo nuovo singolo “Que Ce Soit Clair”. In collaborazione con l’artista belga Stromae, il brano si è già affermato nei festival e nei club come uno dei preferiti del pubblico, ancor prima del suo rilascio ufficiale.

“Que Ce Soit Clair” è il secondo singolo estratto dal nuovo album di Paul Kalkbrenner, “The Essence”, che uscirà il 10 ottobre. Questa nuova produzione rappresenta un incontro artistico tra due figure iconiche del panorama musicale internazionale, rafforzato da un legame iniziato già nel 2009, quando Kalkbrenner firmò un remix per il singolo di Stromae “Te Quiero”. Ora, i due si ritrovano come amici di vecchia data, offrendo un pezzo che si distingue per il suo ritmo serrato, synth pulsanti e l’ipnotica voce parlata di Stromae. Il brano esplora il tema della connessione autentica tra due persone, con un messaggio chiaro e senza compromessi, riflesso nel titolo che si traduce come “Sia chiaro…”.

L’accompagnamento visivo per questa traccia è altrettanto imponente. Il videoclip ufficiale, diretto da Kelzang Ravach (Temple Caché) e prodotto da Station Cachée, sfida la narrazione tradizionale. Kalkbrenner è ritratto come un gigante che modella lo spazio e la musica, mentre Stromae porta il pubblico all’interno di un’esperienza collettiva. **La festa rappresentata nel video diventa un’entità trasformativa e fluida, dove l’amore è una forza inarrestabile.**

“The Essence”, il nuovo album di Paul Kalkbrenner, si prepara a essere uno dei lavori più intimi e organici della sua carriera. Registrato tra sessioni in studio e sessioni notturne in un appartamento berlinese dal fascino vintage, l’album è una raccolta di stati d’animo che rifugge l’eccesso per abbracciare l’essenziale.