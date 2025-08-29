Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Published

Oggi, venerdì 29 agosto, Paul Kalkbrenner conquista le radio e le piattaforme digitali con il suo nuovo singolo “Que Ce Soit Clair”. In collaborazione con l’artista belga Stromae, il brano si è già affermato nei festival e nei club come uno dei preferiti del pubblico, ancor prima del suo rilascio ufficiale.

“Que Ce Soit Clair” è il secondo singolo estratto dal nuovo album di Paul Kalkbrenner, “The Essence”, che uscirà il 10 ottobre. Questa nuova produzione rappresenta un incontro artistico tra due figure iconiche del panorama musicale internazionale, rafforzato da un legame iniziato già nel 2009, quando Kalkbrenner firmò un remix per il singolo di Stromae “Te Quiero”. Ora, i due si ritrovano come amici di vecchia data, offrendo un pezzo che si distingue per il suo ritmo serrato, synth pulsanti e l’ipnotica voce parlata di Stromae. Il brano esplora il tema della connessione autentica tra due persone, con un messaggio chiaro e senza compromessi, riflesso nel titolo che si traduce come “Sia chiaro…”.

L’accompagnamento visivo per questa traccia è altrettanto imponente. Il videoclip ufficiale, diretto da Kelzang Ravach (Temple Caché) e prodotto da Station Cachée, sfida la narrazione tradizionale. Kalkbrenner è ritratto come un gigante che modella lo spazio e la musica, mentre Stromae porta il pubblico all’interno di un’esperienza collettiva. **La festa rappresentata nel video diventa un’entità trasformativa e fluida, dove l’amore è una forza inarrestabile.**

“The Essence”, il nuovo album di Paul Kalkbrenner, si prepara a essere uno dei lavori più intimi e organici della sua carriera. Registrato tra sessioni in studio e sessioni notturne in un appartamento berlinese dal fascino vintage, l’album è una raccolta di stati d’animo che rifugge l’eccesso per abbracciare l’essenziale.

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Motori

Renault Italia e Viva! Festival: un’alleanza nel segno della libertà e dell’innovazione per l’edizione 2025

Turismo

Caldo record in arrivo: Gardaland apre Legoland Water Park a tutti senza più limiti di età

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Motori

AS Roma e Toyota: un nuovo capitolo innovativo e sportivo

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Tecnologia

Sotto il sole d’agosto? I consigli OnePlus per salvare il tuo smartphone dal caldo

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Motori

BYD continua a crescere e a luglio entra nella top 20 del mercato italiano

Motori

Honda Forza 750: ecco il MY2026

Moda

BIRKENSTOCK arriva a Brera: il cuore creativo di Milano, tra artisti, intellettuali e innovatori

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

Da oggi in radio “SONO FELICE”, il brano di ROMINA FALCONI tratto da “ROTTINCUORE”

Motori

BMW Motorrad presenta il pacchetto accessori The Tracker per la BMW R 12 nineT

Motori

Tesla presenta la Nuova Model Y Performance: più potenza, tecnologia ed efficienza

Spettacolo

Eros Ramazzotti: “Il Mio Giorno Preferito” raggiunge il N.1 nelle classifiche radio

Spettacolo

Neffa ritorna: esce “Canerandagio Parte 2” e annuncia un Imperdibile Concerto a Milano

Tecnologia

Samsung celebra 40 anni di innovazione nel settore degli elettrodomestici a IFA 2025

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Giochi

MEGAHAWLUCHA sale sul ring in LEGGENDE POKÉMON: Z-A

Spettacolo

LUCHÈ: ben due brani nella Top 10 Canzoni d’Estate di Spotify Italia con “NESSUNA” (oro) e “GINEVRA”

Motori

Arriva in Europa dalla Cina Leapmotor B10 e sarà protagonista all’IAA Mobility Munich 2025

Motori

Hyundai CRADLE e UNCAGED Innovations: una rivoluzione sostenibile negli interni automotive

Motori

Omoda 5 Anniversary celebra il primo anno di OMODA & JAECOO in Italia

Spettacolo

TOMMY CASH: è uscito oggi il videoclip dell’ultimo singolo “OK” girato interamente in italia

Sport

MercedesTrophy 2025: l’appuntamento per la finale all’Argentario Golf Club

Spettacolo

FRANCESCO DE GREGORI: il 19 settembre esce la riedizione di “RIMMEL”

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Toyota e Mazda sperimentano sistemi di accumulo con batterie EV

Spettacolo

VALE LAMBO: torna stanotte a sorpresa più irriverente che mai con “FOLLOW”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Da oggi in radio “SONO FELICE”, il brano di ROMINA FALCONI tratto da “ROTTINCUORE”

È ufficialmente disponibile in radio da oggi, venerdì 29 agosto, il nuovo brano di Romina Falconi, “Sono Felice”, tratto dal concept album “Rottincuore”. Questo...

3 giorni ago

Spettacolo

Eros Ramazzotti: “Il Mio Giorno Preferito” raggiunge il N.1 nelle classifiche radio

Eros Ramazzotti ha fatto il suo ritorno trionfale sulle scene musicali con il nuovo singolo “Il Mio Giorno Preferito”, diventando il primo artista del...

3 giorni ago

Spettacolo

Neffa ritorna: esce “Canerandagio Parte 2” e annuncia un Imperdibile Concerto a Milano

Dopo il trionfo di “Canerandagio Parte 1”, Neffa torna con il nuovo e attesissimo album “Canerandagio Parte 2”, disponibile da oggi, venerdì 29 agosto,...

3 giorni ago

Spettacolo

LUCHÈ: ben due brani nella Top 10 Canzoni d’Estate di Spotify Italia con “NESSUNA” (oro) e “GINEVRA”

Luchè si conferma protagonista assoluto della scena musicale italiana, conquistando la classifica delle Top 10 Canzoni d’Estate di Spotify Italia con due brani certificati...

3 giorni ago