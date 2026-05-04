TCL celebra 100 milioni di condizionatori prodotti e apre una smart factory in Cina

TCL ha raggiunto un doppio traguardo di rilievo: la produzione della sue 100 milionesima unità di condizionatore e l'apertura di una nuova smart factory a Guangzhou, in Cina. L'azienda si conferma così tra i protagonisti mondiali nel settore dell'elettronica di consumo e, in particolare, come terzo produttore mondiale per volumi di vendita di condizionatori, con prodotti distribuiti in oltre 160 Paesi e una rete globale composta da 40 stabilimenti.



La nuova fabbrica intelligente di Guangzhou rappresenta un investimento superiore ai 20 milioni di dollari e garantisce una capacità produttiva annua pari a 8 milioni di unità. In questa struttura all'avanguardia, oltre 2.000 agenti di intelligenza artificiale e numerosi robot industriali consentono l'assemblaggio di un condizionatore finito ogni sette secondi, rendendo possibile una produzione senza sosta, 24 ore su 24.



Il complesso si estende su 123 ettari e comprende tre stabilimenti lights-out, 15 laboratori avanzati e 10 linee di produzione completamente automatizzate. Un centro di supercalcolo basato sull'intelligenza artificiale coordina tutte le operazioni, contribuendo a una significativa efficienza: la sola linea di produzione degli scambiatori di calore beneficia di algoritmi che migliorano l'operatività del 41,7%.



Attenzione particolare è riservata alla sostenibilità: la smart factory è stata progettata come un parco industriale a basse emissioni di carbonio, con 50.000 metri quadrati di pannelli solari e un sistema di gestione dell'energia che mira quasi a zero emissioni e rifiuti.



In occasione del doppio traguardo, il CEO di TCL Industries Holdings Co., Ltd, Du Juan, ha dichiarato: Raggiungere i 100 milioni di unità prodotte è un traguardo storico che riflette la fiducia dei clienti in tutto il mondo. Grazie all'intelligenza artificiale e alle tecnologie smart, proseguiamo nel percorso che ci vede impegnati nel migliorare la qualità della vita dei consumatori, contribuendo al contempo a un futuro più sostenibile attraverso soluzioni a risparmio energetico e un design eco-compatibile.



In Italia TCL consolida la propria presenza potenziando la rete distributiva soprattutto nel Centro e Nord del Paese, sottolineando la crescita costante dell'azienda anche sul mercato europeo.