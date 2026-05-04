Grande celebrazione a Verona per i 30 anni delle Opel Storiche in Italia

Sabato 12 settembre 2026, la storica Piazza San Zeno di Verona farà da cornice a un evento unico: il XIII Meeting Internazionale delle Opel Storiche, un appuntamento che quest'anno assume un significato speciale perchè celebra il 30° anniversario dalla fondazione di Opel Fans Italy & Opel Manta Fans Italy.

L'iniziativa, nata nel 1996, raduna ogni anno gli appassionati delle iconiche vetture del marchio tedesco, proponendo raduni nei luoghi più affascinanti d'Italia. L'edizione 2026 si svolge grazie al patrocinio del Comune di Verona, con la collaborazione della Onlus Atuttotondo.

A distinguere questa ricorrenza sarà l'importante apertura delle iscrizioni: da quest'anno potranno partecipare tutte le Opel Storiche costruite fino al 1986, non solo quelle a trazione posteriore come nelle precedenti edizioni. L'evento sarà l'occasione perfetta per condividere la passione per le auto d'epoca in una delle piazze più suggestive di Verona, città patrimonio UNESCO, famosa anche per il mito di Giulietta e Romeo.

La giornata si aprirà alle 9.30 con una mostra statica delle vetture storiche nella splendida Piazza San Zeno, dove rimarranno fino alle 17.30. I partecipanti avranno la possibilità di visitare le principali attrazioni della città, agevolati da un servizio continuo di bus navetta tra Piazza San Zeno e Piazza Bra. Durante l'evento saranno distribuiti due moduli: uno per votare le Opel più particolari e uno per prendere parte al gioco "trova il logo del 30° Anniversario Opel Fans Italy" nascosto tra le auto esposte. La manifestazione si concluderà con le premiazioni e la tradizionale foto di gruppo.

Le iscrizioni, con una quota di partecipazione di 35 euro, saranno accettate fino al raggiungimento della capienza massima della piazza. Parte dell'importo raccolto verrà devoluto all'associazione benefica Atuttotondo. Solo le vetture regolarmente registrate potranno accedere all'esposizione, per questo l'organizzazione invita a confermare quanto prima la partecipazione.





