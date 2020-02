Piaggio ha svelato il nuovo scooter Aprilia SXR 160 dedicato al mercato indiano

Il Gruppo Piaggio (PIA.MI) ha presentato il nuovo scooter Aprilia SXR 160 destinato al mercato indiano, nel corso Auto Expo 2020, una delle principali fiere internazionale del settore automotive che si svolge in questi giorni a Delhi.

Dal carattere fortemente sportivo e hi-tech, Aprilia SXR 160 è destinato a diventare il nuovo punto di riferimento nel segmento delle due ruote premium in India, ampliando l’offerta e il potenziale numerico della gamma prodotti di fascia alta, già rappresentati da Vespa e Aprilia SR 150. Aprilia SXR 160 è caratterizzato da una posizione di guida molto confortevole, sella oversize, pedana piatta, fari a led, display digitale multifunzione, ABS, cerchi in lega da 12 pollici a 5 razze e sarà disponibile in due motorizzazioni, 160 e 125cc con tecnologia 3V Tech FI Engine, entrambi conformi alla nuova normativa sulle emissioni Bharat Stage VI.

“Negli ultimi anni le preferenze e le necessità dei consumatori indiani sono mutate in modo significativo” ha commentato il CEO di Piaggio India, Diego Graffi. “In Piaggio abbiamo svolto un grande lavoro di analisi e progettazione per capirne e anticiparne l’evoluzione, e con orgoglio presentiamo il nuovo Aprilia SXR 160, uno scooter destinato a creare un nuovo benchmark di riferimento.”

Prodotto nello stabilimento di Baramati, sarà commercializzato nel terzo trimestre dell’anno e sarà possibile acquistarlo in pre-booking da agosto.

Il nuovo scooter Aprilia SXR 160 ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei media internazionali e dei visitatori, e nel corso della cerimonia “CNB Auto Expo Excellence Awards 2020” è stato insignito del riconoscimento “Miglior veicolo a 2 ruote di Auto Expo 2020”, premiandone il carattere sportivo e innovativo, la tecnologia premium e il confort. Un’importante dimostrazione delle alte potenzialità che ha il nuovo scooter Aprilia in chiave di ricettività da parte del mercato.

Inoltre, lo stand del Gruppo Piaggio, che raccoglie sotto un unico cappello i brand Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, ha ricevuto il premio quale “Miglior stand motociclistico di Auto Expo 2020”.

