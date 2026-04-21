A Pirano la Festa dei Salinai: weekend di tradizioni, mare e sapori dell'Adriatico

Quando aprile volge al termine, Pirano si trasforma in un vero palcoscenico a cielo aperto dove storia e tradizione si fondono con la vitalità dell'Adriatico. In occasione della Festa dei Salinai, che coincide con la festa di San Giorgio, il borgo si anima tra calli e piazze, spalancando le porte a chi desidera scoprire un angolo autentico e affascinante della costa slovena. Dal 24 al 26 aprile 2026, la città invita a vivere un weekend speciale tra festa, cultura, paesaggi unici e riti che si tramandano di generazione in generazione.

Pirano celebra il sale come autentica identità di territorio: la manifestazione non è solo un evento folcloristico, bensì un'immersione totale in antichi saperi e piccoli gesti che continuano a vivere nel quotidiano. Visitatori e famiglie possono perdersi tra mercati di prodotti locali, degustazioni, incontri dedicati alla scoperta delle saline e visite guidate ai tesori del centro storico. Tra questi spiccano la Casa Tartini, la suggestiva Casa Veneziana del Quattrocento, la pala d'altare di Vittore Carpaccio e la spettacolare cinta muraria: vere icone della città affacciata sul Golfo di Trieste.

Le esperienze non mancano: laboratori artigianali, racconti dal vivo dei salinai, la divertente Corsa dei salinai e perfino un laboratorio di calligrafia nel fango e nel sale. L'atmosfera si fa ancora più magica durante la rievocazione più attesa: domenica, la "Famea dei Salineri" nei tradizionali costumi sale a bordo di un'imbarcazione storica e lascia lentamente il molo, accompagnata dalle vogatrici del Voga Veneta di Pirano e dal ritmo cadenzato dell'acqua. Una scena che richiama il passato e restituisce la dimensione quotidiana di un mestiere antico.

A pochi chilometri dal centro, le saline di Sicciole e Strugnano regalano panorami sorprendenti e una ricca biodiversità. Durante il weekend, visite guidate permettono di conoscere i segreti delle tecniche tradizionali e l'importanza ecologica di questo ecosistema fragile ma ancora vivissimo. Qui il sale diventa parte attiva dell'esperienza: non solo memoria, ma elemento che plasma la natura e la vita locale.

Pirano si rivela così la meta ideale per una fuga di primavera lenta, consapevole, tra mare, storia e sapori unici. Basta raggiungere la zona con un treno o un volo per Trieste e usufruire dei comodi transfer in mezz'ora, lasciando l'auto a casa e godendosi l'atmosfera rilassata. Non è un evento da guardare soltanto, ma un'occasione per entrare in relazione con un luogo che conserva una propria misura, lontana dai ritmi più prevedibili del turismo balneare.

Chiudere la giornata in uno dei wellness hotel di Portorose, facilmente collegata a Pirano con una piacevole passeggiata sul lungomare, permette di scoprire anche il lato benefico dei fanghi e delle acque saline, protagoniste dei trattamenti spa già apprezzati nel Medioevo. Un modo diverso di affacciarsi sull'Adriatico, proprio quando la stagione inizia e ogni scoperta sembra ancora possibile.