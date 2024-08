Prénatal Back to School: massimo comfort in ogni attività

Con l’avvicinarsi del ritorno sui banchi di scuola, Prénatal presenta la sua nuova collezione autunno-inverno 2024-25, pensata per i più piccoli, dai neonati ai bambini fino ai 10 anni. La collezione mette al centro stile e praticità, combinando le grafiche dei personaggi più amati con una palette di colori studiata per creare mix and match irresistibili.

Le calde tonalità del bruciato, verde muschio, ocra e beige tingono la natura d’autunno e sono state magistralmente tradotte da Prénatal in una gamma di capi versatili e alla moda. Questi colori sono ideali per combinare t-shirt, felpe e pantaloni, garantendo un look sempre nuovo per i bambini dai 2 ai 10 anni.

Per i piccoli eroi tra i 2 e i 10 anni, la collezione offre un’ampia scelta di capi ispirati a Spiderman e al mondo dello sport. Maglioncini, cardigan e pantaloni, che offrono il comfort di una tuta ma con un tocco casual, sono ideali per le giornate più fredde. Tra le proposte più accattivanti spiccano i pantaloni blu ghiaccio a costine.

Le bambine troveranno irresistibili le gonne in versione mini e le salopette in ciniglia beige a costine, pensate per chi desidera affrontare la scuola con un tocco di eleganza senza rinunciare alla praticità. La collezione include anche maglie a maniche lunghe con polsini volant, lupetti mezzo collo, e un ritorno nostalgico ai pantaloni a zampa. I colori naturali e i dettagli delicati riflettono un’eleganza dolce e sofisticata, mentre il tricot aggiunge calore e stile, soprattutto se abbinato a leggings in ecopelle per un look grintoso.

Per i neonati e i bambini tra i 3 e i 36 mesi, Prénatal propone tute morbide dai colori pastello e t-shirt decorate con adorabili cuccioli. Per i maschietti, la collezione include una capsule dedicata a Mickey Mouse, con felpe in color block e pantaloni coordinati. Le bambine potranno brillare con i capi dedicati a Minnie, caratterizzati da paillettes e stampe foil su maglie e vestitini dai toni naturali e blu. Completi in ciniglia color cipria e salopette nei toni del grigio e rosa completano il look, garantendo un mix di dolcezza e comfort.

Per affrontare l’inverno, Prénatal offre un’ampia scelta di capi spalla e piumini smanicati, perfetti per proteggere i più piccoli dal freddo con stile, senza dimenticare la libertà di movimento durante i momenti di gioco all’aperto.