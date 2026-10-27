Q+A Skincare: la linea vegana, naturale e cruelty free ora si amplia con nuove proposte viso

La ricerca della bellezza oggi passa per prodotti semplici, efficaci e davvero accessibili a tutti. Q+A amplia la sua linea skincare vegana e cruelty free, realizzata con altissime percentuali di ingredienti di origine naturale, introducendo nuove soluzioni dedicate alla cura del viso.

I nuovi arrivi si distinguono per una formulazione attenta alle diverse esigenze cutanee, con ogni prodotto sviluppato a partire da un ingrediente chiave, in grado di rispondere efficacemente a specifiche fasi della detersione e della cura quotidiana. Sul packaging spiccano le indicazioni relative alle problematiche trattate e ai tipi di pelle per cui ogni referenza è pensata, rendendo immediata la scelta anche ai meno esperti.

Il Detergente Quotidiano all'Acido Salicilico offre un'esfoliazione delicata, rimuovendo le impurità e contrastando le imperfezioni. Arricchito con betaina e allantoina, mantiene la pelle idratata e dona un effetto calmante e levigante. Il risultato? La pelle appare più morbida, uniforme e visibilmente luminosa giorno dopo giorno.

Per chi desidera una routine energizzante e antiage, il Tonico Quotidiano all'Acido Glicolico, ottenuto da canna da zucchero, sfrutta le proprietà degli Alpha Idrossiacidi. Adatto a tutti i tipi di pelle, esfolia delicatamente e contribuisce al rinnovo dell'incarnato. Idratante, lenitivo, anti-age, rappresenta un vero boost quotidiano per la pelle.

La Niacinamide è protagonista di due novità: un tonico equilibrante e un siero viso. Il tonico aiuta a calmare gli sfoghi cutanei e a ridurre i rossori, mentre il siero agisce riequilibrando il sebo e minimizzando le imperfezioni grazie alla presenza del Super Glow Extract, un mix di cinque estratti di frutta che illuminano il volto. Allantoina e niacinamide completano una formula capace di rendere la pelle più morbida, uniforme e radiosa.

Pensato per le pelli miste o tendenti alle imperfezioni, l'idratante giorno allo Zinco PCA abbina la gestione della produzione di sebo a una spiccata azione antiossidante, mantenendo la pelle idratata, luminosa e con pori minimizzati.

Non manca la Crema Viso e Contorno Occhi alla Vitamina C. La crema viso, leggera, prepara la pelle al trucco mentre la vitamina C incapsulata (in sinergia con terriccio vulcanico e acido ialuronico) combatte la pelle spenta. Il contorno occhi, arricchito con estratti schiarenti, dona energia allo sguardo e protegge la zona delicata dagli agenti esterni.

I prezzi consigliati al pubblico permettono di accedere a una skincare di qualità senza compromessi: detergenti, tonici, sieri e idratanti si attestano in una fascia tra i 10 e i 17 euro per confezione. Tutta la linea Q+A è disponibile presso dm Italia, OVS e sulle principali piattaforme online, offrendo una soluzione innovativa che coniuga etica, naturalità ed efficacia nella cura della pelle.