Sky Cinema Halloween: film cult, horror e grandi prime TV dal 28 al 31 ottobre

Su Sky Cinema Halloween, il brivido e la magia si accendono dal 28 al 31 ottobre con una programmazione pensata per coinvolgere tutta la famiglia. Zucche, streghe e mostri sono i protagonisti di quattro giorni da vivere su Sky Cinema Collection al canale 303, dove andranno in onda oltre 30 titoli tra grandi classici, cult del terrore e commedie intramontabili. Due le prime TV da non perdere: Scream 7, il settimo capitolo dell'iconica saga slasher, e Wicked - Parte 2, il finale dell'epica storia delle streghe di Oz.

Il 28 ottobre alle 21:15 parte Scream 7, che segna il ritorno sullo schermo di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott e Courteney Cox, con la regia di Kevin Williamson, storico ideatore del franchise. Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia. Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l'orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.

Il gran finale è affidato a Wicked - Parte 2, la notte di Halloween, sabato 31 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in simulcast su Sky Cinema Halloween, sia nella versione originale sottotitolata sia interamente doppiata. Diretto da Jon M. Chu e tratto dal celebre musical di Broadway con musiche di Stephen Schwartz e libretto di Winnie Holzman, il film porta in scena gli amati personaggi di Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Ethan Slater, Bowen Yang e Marissa Bode. Elphaba e Glinda sono ormai lontane e devono fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Elphaba, demonizzata come la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio e continua la sua battaglia per smascherare il Mago. Glinda, invece, è diventata un simbolo scintillante della Bontà e gode dei privilegi della fama e della popolarità. Quando una ragazza del Kansas irrompe nelle loro vite, le due saranno costrette a ritrovarsi e a comprendersi davvero, se vorranno cambiare sé stesse e il destino di Oz…per sempre.

Ad arricchire la programmazione troviamo grandi titoli come IT di Andy Muschietti, Shining di Stanley Kubrick e Gremlins, così come capolavori del genere come Midsommar - Il villaggio dei dannati, Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton e la commedia magica Amori & Incantesimi con Nicole Kidman e Sandra Bullock. Paura, incanto e risate si alternano in questi quattro giorni di cinema per celebrare una delle ricorrenze più amate dell'anno.

La programmazione speciale di Sky Cinema Halloween sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW, per permettere a tutti di non perdere neppure un brivido della migliore selezione horror, fantastica e familiare.