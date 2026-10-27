ARES Panther ProgettoUno conquista il podio a Villa La Massa Excellence

ARES Panther ProgettoUno conquista il terzo posto nella categoria Restomod alla quarta edizione di Villa La Massa Excellence, il Concorso d’Eleganza dedicato alle supercar dell’epoca moderna, organizzato da Villa La Massa in collaborazione con Canossa Events.

La manifestazione ha riunito 43 vetture d’eccezione nella suggestiva cornice di Villa La Massa, alle porte di Firenze, offrendo una vetrina esclusiva ad alcune delle interpretazioni più interessanti del panorama automobilistico contemporaneo. Tra queste, la Panther ProgettoUno si è distinta nella categoria dedicata alle reinterpretazioni moderne delle icone del passato, confermando il valore del progetto firmato ARES.

Ispirata alla leggendaria De Tomaso Pantera, la Panther ProgettoUno incarna la visione del marchio nel segmento delle restomod, dove il fascino delle auto storiche incontra l'ingegneria e le prestazioni contemporanee. Il risultato è una vettura che conserva il richiamo stilistico di un modello iconico, reinterpretandolo attraverso un approccio progettuale orientato all’esclusività, alla cura artigianale e alla personalizzazione.

Il riconoscimento ottenuto a Villa La Massa Excellence rappresenta un’ulteriore conferma della filosofia ARES, basata sulla capacità di valorizzare il patrimonio automobilistico attraverso creazioni dal carattere distintivo. Heritage, artigianalità e innovazione si fondono così in un progetto che guarda al passato senza rinunciare a una visione contemporanea del design e dell’esperienza di guida.

La manifestazione organizzata in collaborazione con Canossa Events si conferma appuntamento imprescindibile per gli appassionati di automobili d'élite, celebrando la raffinatezza e la passione che contraddistinguono la scena automobilistica contemporanea.