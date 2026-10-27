Teatro Gesualdo di Avellino: da Sal Da Vinci a De Gregori, otto grandi show in cartellone

Il Teatro Gesualdo di Avellino riapre con Sal Da Vinci, De Gregori, Siani e altri protagonisti della musica e del teatro italiano. Tutte le date.

Il sipario del Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino si rialza con una straordinaria stagione artistica che, da ottobre ad aprile, vedrà alternarsi alcuni dei nomi più amati della scena musicale e teatrale italiana. Un fitto calendario ideato da Anni 60 produzioni porta sul palco grandi protagonisti come Sal Da Vinci, Brunori Sas, Giuseppe Ninno, Alessandro Siani, Francesco De Gregori e Carl Brave, per una proposta culturale di rilievo regionale e nazionale.

Il debutto è affidato a Sal Da Vinci, trionfatore al Festival di Sanremo 2026, che sarà protagonista con Sal Da Vinci Live 2026 giovedì 29 ottobre e, con una replica già sold out, venerdì 30 ottobre. L'artista, reduce dal successo dell'album "Per sempre sì", promette uno show intenso e coinvolgente, nel quale interpreterà i brani più celebri della sua carriera e le nuove canzoni che stanno segnando la sua evoluzione musicale. Per la serata di giovedì sono ancora disponibili alcuni biglietti, acquistabili online e al botteghino del teatro.

Sabato 31 ottobre sarà la volta di Brunori Sas e della sua nuova tournée teatrale "TUTTOBRUNORI", uno spettacolo autentico e sold out, nel quale il cantautore calabrese unisce musica e narrazione con 17 brani e 10 monologhi, il tutto accompagnato dalla sua storica band.

"Con questi appuntamenti riapriamo le porte del nostro teatro pronto a riconquistare il suo ruolo da protagonista, come da tradizione, nel panorama culturale regionale e nazionale. I grandi concerti e spettacoli che compongono questo primo calendario di eventi riaffermano la città di Avellino e il Gesualdo come tappe di interesse dei tour nazionali che toccano i principali teatri di Italia, riportandole al centro dello scenario nazionale dello spettacolo", afferma l'Assessore alla Cultura, Eventi, Turismo e promozione della città, Luca Cipriano.

Il 28 novembre spazio alla comicità di Giuseppe "Mandrake" Ninno con "Citofonare Casa Imbarazzi", un racconto generazionale sospeso tra registri comici e riflessioni sulle trasformazioni sociali dagli anni '90 a oggi. Lo spettacolo prosegue il progetto teatrale nato dal successo di "Famiglia Imbarazzi" ed esplora con ironia le dinamiche familiari contemporanee. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Il 10 e 11 dicembre il palco sarà affidato ad Alessandro Siani, che debutta ad Avellino con "Vivavoce". Dopo "FakeNews", Siani porta in scena un monologo ironico sui paradossi della quotidianità contemporanea, con temi che spaziano dalle nuove tecnologie ai rapporti sociali. I biglietti sono già in vendita sui principali circuiti.

La stagione musicale si arricchisce ulteriormente in primavera con Francesco De Gregori (9 aprile), protagonista di "Nevergreen (Perfette sconosciute)", un concerto intimo che riporta alla luce gemme nascoste, brani meno noti e i suoi successi, accompagnato da una band d'eccezione. Protagonista il 22 aprile sarà invece Carl Brave che presenta "Un'altra stupida Odissea", tour teatrale che promette un viaggio nella sua multiforme identità tra pop, urban e cantautorato. Carl Brave porta sul palco la sua energia, le sue sonorità inconfondibili e una carriera costellata da 40 dischi di platino e 16 d'oro.

Gli spettacoli offrono al pubblico avellinese un calendario che spazia tra generi differenti e che conferma la centralità del Teatro Gesualdo nella vita culturale della città. I biglietti per i rispettivi appuntamenti sono disponibili su Ticketone e al botteghino del teatro. Per informazioni sulle prevendite ufficiali, sulle prenotazioni per persone con disabilità e sugli spettacoli è possibile consultare il sito ufficiale di Anni 60 produzioni o chiamare il numero dedicato.