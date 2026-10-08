Dyson lancia la gamma haircare in edizione limitata Plum and Copper ispirata alla Kyawthuite

Dyson rivoluziona il mondo della bellezza con la nuova edizione limitata Plum and Copper, una palette esclusiva dedicata alle tecnologie haircare per le festività. La nuova colorazione trae ispirazione dalla Kyawthuite, una delle gemme più rare al mondo, celebre per i suoi colori profondi e cangianti e per il fatto che esista un solo esemplare naturale conosciuto.

Sviluppata dal team Colori, Materiali e Finiture (CMF) di Dyson, la finitura Plum and Copper unisce il rosso prugna al rame pesca e allo zenzero cenere. Il risultato è una sofisticata palette metallizzata capace di cambiare sfumatura con la luce, ideale per chi cerca uno stile unico e raffinato, soprattutto in vista delle feste.

Questa edizione limitata coinvolge i principali prodotti della linea haircare: Dyson Airwrap Co-anda 2x™, Dyson Airstrait™, Dyson Airwrap i.d.™ e Dyson Supersonic Nural™. Ogni dispositivo è progettato non solo per performance e versatilità nello styling, ma anche per proteggere i capelli dai danni causati dal calore estremo, abbinando qualità, design e tecnologia d'avanguardia. Anche gli accessori si arricchiscono della nuova colorazione Deep Plum, consentendo di personalizzare ulteriormente il proprio stile.

La colorazione Plum and Copper di Dyson si ispira alla Kyawthuite, conosciuta per le sue sfumature cangianti e la sua rarità quasi leggendaria. Le delicate tonalità di rosso richiamano il cuore del minerale, le profonde sfumature bordeaux ne riprendono le venature naturali, mentre il rame luminoso ne cattura la profondità e i riflessi. Questa edizione limitata è una vera dichiarazione di stile e celebra l'eccellenza del design e della produzione Dyson.

Il design Plum and Copper vuole essere protagonista nelle wishlist natalizie, offrendo tecnologie pensate per ogni tipo di capello e valorizzate dalla protezione dal calore estremo. Dai ricci voluminosi e definiti ai look lisci e luminosi, questa collezione porta un nuovo tocco di eleganza e brillantezza, fondendo performance, stile e autenticità nella cura dei capelli di ogni giorno.