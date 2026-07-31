Reale: il nuovo album Tempi Forti conquista la scena della christian music italiana

Tempi Forti, il quinto album in studio della band Reale, è ora disponibile su CD, vinile e su tutte le principali piattaforme digitali. Il lavoro si sta già imponendo come nuovo punto di riferimento della scena christian music italiana, raggiungendo la vetta della classifica Musica Contemporanea Cristiana su Apple Music e portando anche il nuovo singolo Se sto parlando di noi nella Top 30 dei video pop più visti.

Vincitori di tre Catholic Music Awards, i Reale portano nei loro brani esperienze personali, fragilità e temi universali, con una narrazione autentica e coinvolgente che mette la persona al centro. Il gruppo, composto da Alessandro Gallo (voce, chitarra acustica, synth), Francesca Cadorin (voce), Luca Giurisato e Francesco Lora (chitarre elettriche), Dario Minazzo (batteria) e Giorgio Munari (basso), continua a riscuotere successo sia in Italia sia all'estero, forte di una community fedele e di un percorso musicale indipendente.

Il nuovo album presenta sedici tracce, anche in edizione vinile con la particolarità che Tempi Forti e Luce da luce (Credo) sono unite in unico brano. I temi affrontati sono fortemente contemporanei: disagio generazionale, dipendenze, salute mentale, solitudine, relazioni e la ricerca della felicità. Canzoni come Ti vedo, TokTok e Brucio se brucia scavano nelle difficoltà dei giorni nostri e offrono uno sguardo di speranza attraverso la musica.

Come dichiara Alessandro Gallo, frontman dei Reale: È una galleria di fotografie che immortalano momenti umani di debolezza, gioia, sconfitta, dolore e riscatto, momenti reali dove vediamo brillare la speranza, urlare l'amore, piangere il dolore, infrangersi le barriere dell'indifferenza, esplodere la felicità… in poche parole dove vediamo quello che per noi è Dio.

Nati dalla storia di rinascita personale di Alessandro Gallo e Francesca Cadorin, marito e moglie che hanno superato tossicodipendenza e disagio negli anni Novanta, i Reale trasformano nelle loro canzoni cadute, fragilità e seconde possibilità. Il loro percorso li ha portati, dal 2009, a esibirsi davanti a milioni di spettatori tra piazze, teatri ed eventi internazionali, creando una comunità fortemente legata all'onestà delle loro storie.

Nel 2023 la band è entrata nel roster dell'etichetta indipendente La Gloria, iniziando una nuova fase di crescita che li ha visti collaborare con artisti internazionali e partecipare a grandi eventi, tra cui Tor Vergata di fronte a oltre un milione di giovani. Con Tempi Forti, i Reale confermano la loro capacità di parlare a un pubblico trasversale, unendo tematiche profonde a una musica coinvolgente e di ampio respiro.