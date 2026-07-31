Benny Blanco lancia Te Olvido (La La) insieme a Selena Gomez e Becky G

Benny Blanco torna a sorprendere il panorama musicale internazionale con il nuovo singolo Te Olvido (La La), realizzato insieme alle popstar Selena Gomez e Becky G. Il brano, che anticipa l'uscita del prossimo album in studio Hermoso prevista per il 14 agosto, segna un'incursione nell'universo delle sonorità latin, fondendo in modo innovativo cumbia e pop.



Costruita su un ritmo trascinante di cumbia, Te Olvido (La La) mette in risalto la capacità di Benny Blanco di confezionare melodie pop inconfondibili. Selena Gomez e Becky G si alternano in interpretazioni suadenti e avvolgenti, donando al pezzo un'atmosfera ipnotica. La canzone si rivela un vero e proprio ultimatum sentimentale, nascosto dietro il ritornello ossessivo del la la e sottolineato dal verso Dimmi se siamo o non siamo... così decido se amarti o dimenticarti.



Il singolo arriva dopo l'apprezzato album collaborativo di Benny Blanco e Selena Gomez, I Said I Love You First, pubblicato lo scorso anno, e rappresenta la prima collaborazione per i due artisti con Becky G.



Il videoclip, diretto da STILLZ e prodotto da Estevan Oriol, è un omaggio alla cultura chicana di Los Angeles e porta in scena lowrider, feste di quartiere e simboli dell'orgoglio messicano. Tra le guest star spicca l'iconico attore Danny Trejo, che firma un cameo ironico evocando il suo celebre personaggio di Machete durante una vivace festa di strada. Presenti anche il leggendario skateboarder Paul Rodriguez, in arte P-Rod.



Te Olvido (La La) segue il precedente singolo Joven Y Salvaje in collaborazione con Bb trickz, contribuendo a delineare l'identità sonora dell'atteso album Hermoso, che si preannuncia ricco di contaminazioni, collaborazioni e tradizioni musicali.