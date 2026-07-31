Aitana conquista le radio italiane con Supestrella, l'inno della Spagna ai Mondiali

La superstar spagnola Aitana è pronta a conquistare anche l'Italia: da oggi il suo brano Supestrella, inno ufficiale della nazionale spagnola ai Mondiali di Calcio 2026, entra nelle radio del nostro paese dopo aver raggiunto la Top 40 globale di Spotify.

Supestrella è diventata un vero e proprio fenomeno culturale, capace di unire tifosi, giocatori e appassionati in un unico coro. La recente esibizione di Aitana durante le celebrazioni per la vittoria della Spagna ai Mondiali è stata descritta come un momento catartico, dove la canzone ha superato i confini musicali trasformandosi in un simbolo condiviso. Match dopo match, il momento in cui risuonava Supestrella significava una cosa sola - e una buona: la nazionale spagnola aveva concluso la partita senza sconfitte.

Pubblicata il 30 maggio 2025 nell'album Cuarto Azul, Supestrella ha dominato le classifiche digitali e radiofoniche, arrivando tra i brani più ascoltati in 24 Paesi e conquistando oltre 220 milioni di streaming su Spotify. Il suo successo si è esteso in tutta l'America Latina e negli Stati Uniti, portando Aitana nella rosa dei candidati ai Latin Grammy. Il brano è diventato, partita dopo partita, l'inno popolare della Nazionale e dei tifosi spagnoli, fino a diventare la colonna sonora della vittoria mondiale.

Aitana, nata a Barcellona nel 1999, ha iniziato il suo percorso musicale pubblicando cover su YouTube. La notorietà è arrivata grazie alla partecipazione a Operación Triunfo nel 2017 e al successo del singolo "Lo Malo" insieme ad Ana Guerra. Il debutto internazionale è avvenuto con album come Spoiler (2019) e 11 Razones (2020), cui sono seguite collaborazioni con artisti del calibro di Katy Perry, Tiesto, David Bisbal, Morat e Danna Paola. Nel 2022 ha calcato anche il palco italiano del Festival di Sanremo al fianco di Sangiovanni con Mariposas.

Nel 2023 ha pubblicato Alpha, mentre il suo ultimo disco Cuarto Azul è stato certificato triplo Platino in Spagna. Solo nel 2025, Supestrella ha raccolto oltre 220 milioni di ascolti, e Aitana ha superato un miliardo e mezzo di stream su Spotify. Il tour per presentare l'album ha segnato 23 date tutte sold out tra Spagna, America Latina e Stati Uniti.

Supestrella oggi si afferma come uno dei brani simbolo della cultura pop spagnola contemporanea, coinvolgendo ascoltatori di tutte le generazioni e consolidando il ruolo di Aitana tra le voci più influenti del pop europeo.